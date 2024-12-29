買電競螢幕要注意什麼？10項關鍵參數要留意　8K分辨率非必要

隨著主機遊戲的大火，用電視玩遊戲的人不在少數，那對於喜歡玩遊戲的玩家來說，選擇遊戲電視更應該關注哪些參數呢？



今天我就幫大家總結了10個跟遊戲電視選購相關的重要參數，看看你更側重哪個方面？

買專門用來打機的電視要注意什麼？

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分辨率

分辨率是衡量電視屏幕清晰度的關鍵指標，通常以水平像素數乘以垂直像素數表示。目前，4K分辨率（3840x2160）已成為遊戲電視的標配，能夠呈現細膩的圖像和豐富的細節，適合高端遊戲、專業視頻編輯和攝影工作。雖然市面上也出現了少量的8K分辨率（7680x4320）電視，但我不推薦買，因為8K分辨率相應的硬件要求也非常高，一般遊戲設備也很難保證畫面的流暢度，俗稱帶不起來，不推薦大家購買。

刷新率

刷新率是指屏幕每秒鐘能夠更新畫面的次數，通常以赫茲（Hz）為單位。刷新率越高，畫面越流暢，對視覺體驗的提升越明顯。對於遊戲電視而言，高刷新率至關重要。主流遊戲電視的刷新率通常為120Hz，而一些高端產品甚至達到了240Hz或更高。高刷新率能夠減少畫面卡頓和拖影，提升遊戲的流暢度和響應速度。但對於普通用戶或者說目前的顯示技術而言，我更推薦120Hz的產品。

刷新率越高，畫面越流暢，對視覺體驗的提升越明顯。（中關村在線提供）

VRR（可變刷新率）

VRR（Variable Refresh Rate）動態刷新是一種顯示技術，它可以根據顯示內容的變化來動態調整顯示器的刷新率，以實現更流暢的顯示效果。對於遊戲電視而言，VRR技術能夠根據遊戲幀率動態調整刷新率，減少畫面撕裂和卡頓現象，使遊戲畫面更加流暢穩定。目前，VRR技術已成為許多高端遊戲電視的標配功能。

HDMI 2.1接口

HDMI 2.1接口是當前最新的HDMI標準，為用戶帶來了多項重要改進。它支持更高的輸入帶寬，每秒數據通量高達48GB，能夠支持4K/120Hz甚至8K/60Hz的畫面。此外，HDMI 2.1還支持動態HDR技術，能夠確保每一幀畫面都顯示出景深、細節、亮度、對比度的理想值以及更寬廣的色域。對於遊戲玩家而言，HDMI 2.1帶來的VRR可變刷新率和QFT快速畫幀傳輸技術也是非常實用的功能。所以你要想玩好遊戲，這個是必須要有的。

輸入延遲

輸入延遲是指從信號輸入電視到電視接收信號並顯示出來的時間差。輸入延遲是影響遊戲體驗的關鍵因素之一。高輸入延遲會導致遊戲操作與屏幕顯示之間的不同步，降低遊戲的流暢度和響應速度。一般來說，輸入延遲低於30毫秒（ms）的電視可以提供流暢的遊戲體驗。一些高端遊戲電視甚至實現了更低的輸入延遲，以滿足專業玩家的需求。

ALLM（自動低延遲模式）

ALLM（Auto Low-Latency Mode）是HDMI 2.1標準的一部分，旨在通過自動切換低延遲模式來減少顯示設備的輸入延遲。在傳統模式下，顯示設備通常會進行復雜的圖像處理以提高畫質，但這會引入額外的延遲。ALLM允許智能電視或其他顯示設備根據內容類型自動切換到低延遲模式，從而在需要快速反應的應用中提供更好的用戶體驗。對於遊戲電視而言，開啟ALLM模式可以顯著減少遊戲操作與屏幕顯示之間的延遲，提高遊戲的響應速度和操控精度。

HDR技術

高動態範圍（HDR）技術可以呈現更高的對比度，使深色更深、亮色更亮，提供更逼真、生動的圖像效果。HDR電視的屏幕峰值亮度通常要高於1000nit，色域範圍也要達到90%的DCI-P3以上。此外，動態區域背光控制技術能夠針對不同區域亮度進行背光調節，改善整體圖像質量，提供更加真實的遊戲觀看體驗。

屏幕材質技術

屏幕材質技術對遊戲電視的畫質和性能也有重要影響。目前主流的遊戲電視屏幕材質包括LED/LCD、OLED、QLED、Mini LED和QD-OLED等。其中，OLED屏幕具有更快的響應速度和更高的對比度，適合追求極致遊戲體驗的玩家；而QLED和Mini LED屏幕則具有更高的亮度和更廣的色域範圍，適合在明亮環境下觀看。

遊戲模式

此外，不少品牌為了讓電視能夠更加適合玩遊戲，會推出一些遊戲模式，通過電視自帶的遊戲模式，玩家可以獲得更好的遊戲體驗。比如提升遊戲畫面的明暗部可視度，增加遊戲小地圖，增加遊戲輔助工具等等。

不少電視已內置遊戲模式（中關村在線提供）

選遊戲電視還要按照自身需求來選擇：

以上參數都是選擇遊戲電視中需要著重關注的一些指標，但具體哪個參數更適合你，我建議大家還是多根據自己的需求自由搭配，預算高的話肯定是儘可能的拉滿，預算不足的話，則根據自己需求擇優選擇即可。沒必要太過於糾結。

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