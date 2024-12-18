高品質攝影器材匯集　Fujifilm、Panasonic、Leica誰才是你心頭好

雖然相機、鏡頭等攝影器材逐漸從大眾數碼產品變成了小眾發燒器材，但並不妨礙攝影品牌推陳出新以及攝影愛好者和年輕人對於影像器材的喜愛。



Fujifilm、Panasonic、Leica等品牌都推出了新品，下面我們就來盤點一下。

Fujifilm、Panasonic、Leica誰才是你心頭好（中關村在線提供）

APS-C畫幅復古風相機——Fujifilm X-T50

X-T50機身緊湊輕巧，重約438g，採用背照式4020萬像素「X-TRANS™CMOS 5 HR」傳感器、高速圖像處理引擎「X-PROCESSOR5」和高達7.0檔的五軸機身防抖功能。它是一款多功能相機，兼具高圖像質量、高性能和高機動性。

此外，在同系列中，頂罩上首次配備了膠片模擬撥盤，方便用戶在「膠片模擬」之間輕鬆切換。「膠片模擬」是富士膠片專有的關鍵功能，可實現多種色調。X-T50還採用了新的圓形設計，實現了高握持性能和緊湊尺寸。

Fujifilm X-T50（中關村在線提供）

這款相機還具備利用深度學習技術開發的基於AI的對象檢測自動對焦功能。現在可以檢測動物、鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機、火車、昆蟲和無人機。此外，這款相機還配備了比以往機型更先進的自動對焦預測算法。這樣就能更自如地拍攝多種對象，包括快速移動的汽車和動物。

Fujifilm X-T50（中關村在線提供）

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X-T50共有20種「膠片模擬」模式，其中包括「REALA ACE」模式，該模式結合了忠實的色彩再現和清晰的色調漸變。您可以享受多種色彩表現，就像根據拍攝對象或場景選擇攝影膠片一樣。

全畫幅L卡口微單—— Panasonic LUMIX S9

Panasonic LUMIX S9是一款全畫幅L卡口無反相機，它是L卡口聯盟新的一員。LUMIX S9搭載2420萬像素全畫幅CMOS傳感器，與LUMIX S5 II一致，也搭載了最新引擎。Panasonic LUMIX S9相機提供黑色、銀色、紅色、綠色、藍色版本可選，國行售價9,599元。

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LUMIX S9機身上還配備了全新的「LUT」專用按鈕，可以快速使用即時LUT濾鏡功能，在機內輕鬆使用各種流行、經典或各具風格的LUT濾鏡。Panasonic LUMIX S9配置了機身五軸防抖系統，在電子快門下連拍速度可達30張/秒。它可以錄製6K 30P、C4K 60P、4K 60P和FHD 120P視頻。這款相機配置了3英寸側翻觸控屏幕，整體造型方正復古。

Panasonic LUMIX S9

總體而言，這是一台更加偏重視頻拍攝的無反相機，當然作為照片拍攝用機也是沒有問題的。

Leica大底便攜相機——D-LUX 8

Leica推出便攜新機——D-LUX 8，這是本系列的第八款機型。這款新機搭載了1700萬有效像素的4/3英寸圖像傳感器，使用一枚等效焦距為24-75mm的變焦鏡頭，最大光圈範圍是F1.8-2.8。D-LUX8還支持DNG格式，這也是該系列首款支持DNG格式的機型。D-LUX8中還附帶一枚小型外接閃光燈。

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10.9–34 f/1.7–2.8 ASPH.高速變焦鏡頭（相當於35mm膠片格式的的24-75mm焦段）

高素質定焦鏡頭——Canon RF35mm F1.4 L VCM

Canon RF35mm F1.4 L VCM是新一代廣角定焦L級鏡頭，35mm的經典人文焦距和F1.4大光圈，可以拍攝出更具張力的照片，是滿足創作者用一支鏡頭兼顧拍攝照片和視頻需求的鏡頭。該鏡頭是Canon首支採用VCM音圈馬達的RF鏡頭，配合Nano USM超聲波馬達，在大光圈鏡頭上實現了高速、平滑的對焦，滿足了攝影發燒友、記者、自由職業者、小型團隊或獨立創作者的拍攝需求。

Canon RF35mm F1.4 L VCM（canon）

Canon RF35mm F1.4 L VCM具有35mm經典人文焦距，並配置有F1.4大光圈，可以拍出明顯的淺景深效果。即使在光線不足的環境下，F1.4大光圈也可納入更多光線，無需提升感光度即可拍出清晰、令人印象深刻的照片。拍攝視頻時，F1.4大光圈可通過背景虛化來凸顯主被攝體，提高主體表現力，讓廣角視頻畫面也能展現高級的藝術質感。

Canon RF35mm F1.4 L VCM（canon）

與其它RF鏡頭一樣，Canon在設計RF35mm F1.4 L VCM時也充分利用了RF卡口的優勢，在光路設計時能夠將大口徑的鏡片放置在比傳統EF鏡頭更靠近成像面的位置，同時，通過有效配置兩枚UD鏡片和兩枚GMo(玻璃模鑄)非球面鏡片，能夠有效抑制球面像差、圖像失真並校正色像差，使畫面中心到邊緣的畫質都相當鋭利，從而實現整個畫面的高畫質和光學系統的小型化。與此同時，通過優化光學設計，RF35mm F1.4 L VCM的最近對焦距離可以達到0.28米，更短的最近對焦距離可以幫助用戶拍攝出主體更加突出，同時可展示出廣角獨特的透視感，並具有真實氛圍感的圖像。

RF35mm F1.4 L VCM是Canon首支採用VCM音圈馬達的RF鏡頭，VCM音圈馬達驅動力強，可驅動較重的對焦鏡片組；同時，這款鏡頭還搭載了小巧的Nano USM超聲波馬達，用來驅動輕量的浮動對焦鏡片，實現電子浮動對焦控制。這樣的機械結構配合EOS R系列的全像素雙核CMOS自動對焦技術，使RF35mm F1.4 L VCM在拍攝靜態圖像或視頻時均可實現安靜、平滑、高速、高精度的自動對焦。

Canon RF35mm F1.4 L VCM採用了防塵防水滴結構

Canon RF35mm F1.4 L VCM外型設計緊湊，重量只有約555g，便於收納和攜帶。RF35mm F1.4 L VCM的鏡頭前端設計有67mm螺紋濾鏡卡口，可安裝外置濾鏡。同時，還在鏡頭後端配備一個濾鏡支架，可以在鏡頭後端安裝明膠濾鏡，給用戶提供更加靈活的選擇。為了在嚴苛拍攝環境下帶給用戶高使用可靠性，RF35mm F1.4 L VCM採用了防塵防水滴結構，控制環和開關面板為密封結構，可以防止灰塵和水滴進入，即使遇到小雨或在近水區域也能實現安全戶外拍攝。同時，RF35mm F1.4 L VCM鏡頭前端鏡片還塗有防水防油性能更好的防污氟鍍膜，油脂和水很容易被清除，不需要使用溶劑。

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