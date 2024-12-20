手機支付隱藏危機　讓商家掃你的QR Code會更安全？一文看清分別

隨著移動支付的普及，手機支付已成為我們日常生活中不可或缺的一部分。只需輕輕一掃，幾秒鐘內即可完成交易，既方便又快捷。然而，在享受這種便捷的同時，你是否意識到，稍不注意就可能陷入「賽博丟錢」的陷阱？



今天，我們就來探討一下「我掃你」與「你掃我」這兩種支付方式的安全性。

手機支付雖然方便，但使用時也要留神以免被騙。（unsplash@marielle-ursua）

了解「我掃你」與「你掃我」這兩種支付方式的安全性：

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「你掃我」：看似危險，實則安全

提到「你掃我」，很多人可能會擔心，萬一收銀員偷偷多收錢怎麼辦？畢竟，這種支付方式無需輸入密碼，只需要將二維碼對準收銀員的掃碼器即可完成支付。

然而，事實上，「你掃我」的安全性是有保障的。首先，單筆最大支付上限通常是1000元，超過這個限額就需要輸入密碼進行支付。這意味著，即使有收銀員想多收錢，也只能在限額內進行操作，一旦超過限額，就會被發現。

「你掃我」：看似危險，實則安全（中關村在線提供）

其次，能夠使用「你掃我」的商家通常都是大型超市或連鎖店，它們有自己的收銀系統，所有商品都是明碼標價，很少會出現多扣錢的情況。此外，二維碼也是一直變換的，如果在短時間內沒有支付，二維碼就會過期，無法再使用。

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「我掃你」：看似安全，實則隱患重重

與「你掃我」相比，「我掃你」看似更加安全，因為消費者可以決定支付金額，避免被多收錢。然而，事實上，這種支付方式存在許多隱患。

首先，商家有可能遭遇二維碼被掉包的情況。一些不法分子可能會趁商家不注意，將商家的收款碼替換為自己的收款碼，導致商家的收入被竊取。這種情況並不罕見，甚至一些平台方也曾因誤將收款碼給錯而導致商家收入丟失。

「我掃你」：看似安全，實則隱患重重（中關村在線提供）

其次，消費者也有可能遭遇詐騙。例如，在快遞面單上印有「掃一掃領獎品」的二維碼，這些二維碼往往充滿了陷阱。一旦消費者掃碼後，就可能被拉入群聊或點擊含有詐騙鏈接的頁面，導致個人訊息泄露或財產損失。

對於商家來說，建議使用「你掃我」支付方式，並加強收銀系統的安全監控，確保二維碼不被掉包。同時，也可以設置收款提醒功能，及時發現異常收款情況。

對於消費者來說，在使用「我掃你」支付方式時，應仔細核對收款碼的真實性，避免掃描不明來源的二維碼。同時，也要提高警惕，避免點擊含有詐騙鏈接的頁面或泄露個人訊息。

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