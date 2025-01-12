買電視機有需要8K分辨率？一文了解OLED、Mini LED、HDR等關鍵字

在追求高品質生活的今天，一台優秀的電視不僅能提升家庭娛樂的幸福感，還能讓每一個日常瞬間都充滿驚喜。但面對市場上琳琅滿目的電視產品，如何挑選一台真正適合自己的電視呢？



普通人選電視基本就是聽導購的或者看價格看品牌，懂一點的人選電視就會去看各種參數，各種參數就會對應各種專業名詞，這些專業名詞都是什麼意思呢？

今天我就帶大家從頭到尾的學習一遍，讓你選電視也不發愁。

選購電視時會遇上的專業名詞，這裏為你一一盤點說清：

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OLED：

OLED可以說是目前最高端的顯示技術之一，配備了OLED的電視基本上都是擁有目前消費市場最好的顯示效果和相對較高的價格。

OLED的自發光特性，意味着每個像素都能獨立發光，無需背光，從而帶來極致的黑色表現和驚人的色彩對比度。觀看電影時，暗部細節清晰可見，色彩鮮豔而不失真，讓你彷彿置身於電影場景中。而玩遊戲時，OLED電視的0.001毫秒響應時間，讓畫面流暢無拖影，即使是最激烈的遊戲場景也能輕鬆應對，帶來沉浸式的遊戲體驗。

OLED（中關村在線提供）

OLED電視適合高端玩家入手，效果和價格都是沒得說的，普通人不用考慮。OLED主要的兩大缺陷是，第一該技術長期使用存在燒屏風險，第二產品亮度相對沒有那麼高。

Mini LED：

Mini LED作為目前最主流的中高端電視的背光技術，也是最受當下行業和用戶追捧的，其更好的平衡了顯示效果和價格，質價比更突出。

Mini LED（中關村在線提供）

Mini LED技術通過成千上萬顆微小LED燈珠的精準控制，實現了較比傳統液晶電視前所未有的亮度和對比度，讓畫面中的每一個細節都清晰可見。觀看紀錄片時，無論是動物的毛髮、植物的紋理，還是遠處的風景，都能以最佳狀態呈現，讓你彷彿置身於大自然之中，感受大自然的壯麗與細膩。

4K分辨率：

分辨率代表了畫質的細膩程度，4K分辨率已經能帶來非常細膩的畫面效果，而8K分辨率更是將畫質推向了新的高度。

4K分辨率（中關村在線提供）

無論是觀看高清電影、電視劇，還是瀏覽照片、觀看體育賽事，高分辨率電視都能讓你感受到前所未有的真實感。畫面中的每一個細節都清晰可見，彷彿觸手可及，讓你的家庭娛樂體驗更加真實、生動。

對於當下的電視選擇來說，基本上都是主流4K，雖然也有8K電視，但考慮到價格昂貴和片源匱乏，不是非常推薦。

色域與色準：

色域和色準代表了電視的色彩表現，從名字上其實你也能看出來，這兩個代表了顏色的寬廣度和準確性。

寬廣的色域意味着電視能展現更多顏色，電視畫面也就更加純淨鮮豔，顏色過渡也會柔和平滑，很多消費者在實體店看到高端機的時候，都會感嘆，畫面好鮮豔，就是因為高端電視的色域特別高，一般高端電視能達到96-98%DCI-P3，大家可以關注下這個參數。

色域與色準（中關村在線提供）

而精準的色準則確保這些顏色能夠真實再現，所謂色準，顧名思義是指色彩的準確度。這個參數是CIE國際照明委員會提出的國際標準，一般用△E表示，其中delta表示「差異」，E代表Empfindung「感覺」的意思。簡單來說，△E數值越大顏色越偏，數值越小越接近於自然色，通常△E小於6時，普通消費者肉眼難以發覺差異，小於3時非專業人士難以察覺差異。

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刷新率與運動補償：

如果你喜歡觀看體育賽事或玩電子遊戲，那麼高刷新率和運動補償技術將是你的得力助手。高刷新率意味着電視每秒能顯示更多幀畫面，從而帶來更加流暢的視覺體驗。而運動補償技術則通過算法預測並插入額外幀，讓畫面更加連貫。

刷新率與運動補償（中關村在線提供）

觀看體育賽事時，球員的奔跑、球的飛行軌跡都能以最佳狀態呈現；玩遊戲時，即使是最快速的動作也能輕鬆應對，帶來流暢無阻的遊戲體驗。更流暢、無卡頓、無撕裂的畫面都離不開這兩種技術的加持，如果你是遊戲和體育迷，這兩個技術着重關注。

HDR與杜比視界/全景聲：

如果你追求極致的視聽享受，那麼HDR技術和杜比視界/全景聲的加持將讓你的家庭娛樂體驗更加震撼。HDR技術讓畫面中的明暗對比更加鮮明，色彩更加飽滿；而杜比視界和全景聲則帶來了前所未有的視聽享受。觀看電影時，你將能感受到畫面中的每一個細節都更加生動、立體；聽音樂或觀看演唱會時，聲音彷彿從四面八方傳來，讓你彷彿置身於現場之中。

HDR（中關村在線提供）

整體來說，電視有了這兩個功能的加持，能讓你的視聽體驗更上一層樓，但前提是你日常觀看的片源，需要支持這兩個功能。

低反屏：

如果你家的光線較強，或者喜歡在白天觀看電視，那麼你就會發現，電視畫面經常出現反光、發白等情況，這種情況就是你家電視對於強光線的抗反射能力不行。換而言之，你買了一台100萬的電視，如果屏幕不能抗強光反射，長期在光源強且複雜的環境下觀看，那麼這台電視可能就能發揮出1萬塊錢的效果。

低反屏（中關村在線提供）

而低反屏技術有效減少了屏幕反光，讓你在任何時候都能享受到清晰的畫面。需要注意的是，低反射不代表無反射，如果一些非常強光的環境下，低反屏也是無能為力的。

總結：

好了以上就是給大家的科普了，希望大家基於以上的科普都能選擇到自己喜歡的電視。值得一提的是，買電視先定預算再選電視，沒必要超預算選擇。目前電視技術非常成熟，便宜電視也能滿足大部分用戶的需求，因此如果沒啥特殊喜好，沒有必要額外花太多錢去選擇高端旗艦產品。當然如果你是特定的影音愛好者，買高端電視自然也能享受更好的音畫體驗。

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