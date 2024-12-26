這10款家電你買了會後悔？看似便利實則浪費空間和金錢　它是冠軍

科技日新月異，許多廠商紛紛推出智能家電，做家務變得不再費力。不過有些家電能讓生活更便利，有些卻反而造成困擾。



YouTube頻道「優尼客空間設計」綜合屋主與網友的意見，整理出10個最不實用的電器清單。

不實用家電排行榜：

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TOP 10》空氣清淨機

若室內空間超過15坪，空氣清淨機的效果則有限，特別是過敏體質的人希望藉此改善過敏環境，更困難，因為空氣清淨機無法完全隔絕塵蟎等過敏原，實質上雖然是不廢的電器，但效果取決於居住環境條件。

TOP 9》移動式水冷扇

移動式水冷扇的冷房能力有限，且會使空間變得潮濕。建議在3至5坪的小空間中使用，若空間超過5坪，還是安裝空調效果較佳。

TOP 8》氣炸鍋

氣炸鍋

許多人認為氣炸鍋不如預期好用，因為使用時依然會產生油煙，清理過程也相當麻煩，加上可烹調的食物量有限。如果真的要購買，建議選擇可拆卸、易清洗的氣炸鍋機型，不過價格通常較高。

TOP 7》果汁機

果汁機清潔起來較為麻煩，邊角容易卡食物殘渣，需耗費較多時間清理，讓不少人買了之後就放在家中生灰塵。

TOP 6》電動按摩椅

電動按摩椅（unsplash@naipo-de）

許多子女喜歡買按摩椅孝敬爸媽，一開始使用頻率很高，但隨著時間推移，使用頻率逐漸降低，最後淪為堆放衣物的地方，佔據空間且疏於保養還會龜裂脫皮。

TOP 5》吸塵器

吸塵器分為無線和有線的，而大多數人因為方便會選擇無線，不過若不是大品牌的無線吸塵器，續航力往往較弱，吸力也不一定強，反而比有線款更難用。有線吸塵器則是難以在家中各角落找到插座。

TOP 4》感應式垃圾桶

感應式垃圾桶有時候會太靈敏，導致自動開關頻繁，增加耗電量，並提前耗盡電池。當需要使用時，卻發現感應式垃圾桶不會自動打開，就需要再花時間充電，讓很多使用者感到困擾。

TOP 3》熱水壺

熱水壺的功能僅限於輸出熱水，且耗電量較高，擺放在檯面上也佔用空間。建議安裝櫥下型飲水機，不僅可以調節熱水的溫度，還可以提供常溫水，且安裝在檯面下，不會佔用額外空間。

TOP 2》電烤盤、熱壓機

熱壓機

廚房家電如電烤盤或熱壓機，雖然外觀漂亮，但功能太過單一，許多人購買回家後可能只使用過一次，就被遺忘在櫃子裡。

TOP 1》廚餘機

廚餘機

廚餘機容量有限，一次需要運作好幾個小時，當廚餘量增加時，處理起來就會變得非常麻煩。相反地，若廚餘量較少，又不想花上好幾個小時處理，就會降低使用率。因此，在考慮購買廚餘機時，需要考慮家中產生的廚餘量是否足夠大量使用廚餘機的需求。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：氣炸鍋只排第八！最不實用家電TOP10排行榜，地雷冠軍是它「買回家超後悔」】