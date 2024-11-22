Apple打算捲土重來推出自家電視機？讓智能家居生態系統更完善

據最新消息，蘋果公司正在評估設計和製造其自有品牌的電視產品，以進一步擴展智能家居生態系統的可能性。



這一舉措被視為該公司尋求新的收入來源並加速推進其智能家居戰略的行動之一。

網傳Apple打算再次研發自家的電視機（macrumors）

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雖然過去關於蘋果推出智能電視的消息一直層出不窮，但最早可追溯至2006年。然而，在2015年，《華爾街日報》報道稱蘋果已放棄這個項目。然而，現在的情況可能已經發生了改變。

蘋果公司在2019年推出了Apple TV+服務，並在過去五年中不斷豐富其內容庫。與此同時，他們還擁有像Apple Music這樣的其他服務，這些都為他們構建了一個完善的電視生態系統打下了基礎。

Apple打算捲土重來推出自家電視機？（x）

儘管三星、LG和索尼等品牌仍然主導着全球電視市場，但蘋果一直在研究尖端顯示技術。因此，在未來推出一款吸引消費者目光的電視產品似乎仍然是可行的。

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