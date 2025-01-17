PS5新年劈價優惠｜新年伊始，PlayStation宣布將於1月17日至2月2日期間，推出一系列PlayStation產品劈價優惠以及精彩的開運大抽獎活動。在這段期間，玩家們不僅能以優惠價購買心儀的PS5主機和周邊設備，更有機會贏得豪華獎品，過一個嶄新且充滿樂趣的新年!



PS5優惠價讓玩家輕鬆入手

首先來看看這次的優惠價格。標準版PS5主機的原價為$3780，現在優惠價下降到$3390，可以節省$390；而數位版PS5的原價為$2980，優惠價則為$2590，節省近$400。對於尚未入手PS5的玩家來說，無疑是一次絕佳的購機良機。

此外PlayStation也對PlayStation VR2、DualSense無線控制器、PULSE Elite無線耳機組和PULSE Explore無線耳塞等週邊設備提供了大幅優惠。比如PlayStation VR2從原價$4580降到$2999，DualSense手柄從$588降到$499，PULSE Elite耳機組從$1099降到$949。對於想要打造完整PS5遊戲體驗的玩家來說，這次活動更是不容錯過的好機會。

PS5新年劈價優惠👇👇



豪華獎品任你抽

除了實惠的優惠價，索尼還為本次活動準備了一系列豪華大獎，包括Sony Bravia電視、PlayStation 5數位版－30週年限量版組合包、DualSense無線控制器 – Monster Hunter Wilds 限量版及PlayStation Portal遙控遊玩機等獎品。玩家只需要在2025年1月17日至2月17日期間，購買PS5主機後並完成登記，就有機會獲得這些大獎。對於已經擁有有PS Plus會籍的玩家來說，更是有機會獲得特別獎，如限量版手柄和PlayStation Portal遙控遊玩機等。