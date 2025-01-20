WhatsApp新功能拜年短訊最合用：自拍秒變貼圖．相機新增特效｜IG/FB最近一刀切刪走大量三方製作的特效，但同一公司的 WhatsApp 則趁農曆新年大家都用WhatsApp拜年前，追加了幾樣有趣新功能，方便易用又幾好玩，接下來send新力短信、與外地親友視像拜年時都可以玩玩。



WhatsApp拜年合用新功能1／相機特效

去年12月WhatsApp追加視訊通話特效功能，有2025 happy new year filter，聽說相當多人用，所以WhatsApp再加碼多一批新filter（可惜沒有雪餅），在視像通話／自拍相片／影片時有多達30種AR背景、濾鏡、特效免費任用。

在視像通話／自拍相片／影片時有多達30種AR背景、濾鏡、特效免費任用。

在視像通話／自拍相片／影片時有多達30種AR背景、濾鏡、特效免費任用。

WhatsApp拜年合用新功能2／相機特效自拍貼圖

WhatsApp的內建自製sticker介面又有新update，先開icon揀貼圖，當中左上角有「建立」一項，點入去會是相機介面，可以拍或拍攝眼前小物，系統會自動「退地」去除背景，成為一張sticker圖，你更可加疊幾張相片，以及在上面打字，砌成一個拜年sticker。

自拍貼圖：WhatsApp的內建自製sticker介面又有新update

自拍貼圖：WhatsApp的內建自製sticker介面又有新update

WhatsApp拜年合用新功能3／分享貼圖集

如果看到朋友應該會喜歡的貼圖，現在只要在對話中直接長按，即可以像平時share相片一樣，快速分享sticker。

WhatsApp拜年合用新功能4／更快的心情回應

現在點按兩下訊息即可回應，並能快速捲動到您最常用的心情回應。