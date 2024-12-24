聖誕/新年9大WhatsApp Stickers免費下載！Chiikawa/熊貓/Sanrio

又到聖誕節，大家由平安夜踏入25日，都要狂派送或接收朋友和家人的聖誕祝福WhatsApp貼圖 ，《開罐》精選了9大可愛的聖誕主題以及新年主題WhatsApp貼圖，包括近期大熱卡通Chiikawa、海洋公園大熊貓Sanrio角色，大家記得下載！



1. Chiikawa聖誕Stickers

近年大熱的角色Chiikawa大家買公仔買到懷疑人生，有3位可愛主角Chiikawa、Hachiware 和 Usagi同各人講聖誕快樂，個心都甜啲！👉👉👉下載貼圖

2. 香港海洋公園 -《大熊貓節日篇》

自從家姐和細佬出世之後，海洋公園不時在IG分享兩姐弟的成長片段,真心萌爆！而海洋公園今年也特意設計出熊貓聖誕主題貼圖，好想抱一個！👉👉👉下載貼圖

3. Cinnamoroll 星光祈願聖誕奇遇

Sanrio 大熱人氣角色Cinnamoroll今年與崇光百貨SOGO聯乘，在聖誕推出一系列WhatsApp貼圖，祝大家聖誕及新年快樂。👉👉👉下載貼圖

4. Sanrio: MOST-Fluffy Winter Musical

Sanrio角色一向是香港人的集體回憶，布甸狗、Little Twins Star、Pochacco今年為大家送上冬日祝福，Sanrio迷不能錯過！👉👉👉下載貼圖

5. ʟᴀᴢʏ ᴄᴏʀɢɪ 繽紛聖誕2024

本地插畫角色懶懶基以及其他小狗為大家送上聖誕祝福，各位喜愛毛孩的奴才怎能錯過。👉👉👉下載貼圖

6. 大麻成聖誕AMAZE城

插畫角色大麻成向來是香港人熱傳的的sticker，今年推出聖誕貼圖更加食盡香港近年潮語，包括SLDPK（新年的拼勁）、Happy New “Ear”等等，緊貼潮流必選。👉👉👉下載貼圖

7. 莎莎 x 阿Sa 一齊開心迎新年

Twins雖然在海外開緊演唱會，不過阿Sa依然無忘記同大家講聖誕快樂，今年聯乘莎莎推出聖誕及新年貼圖，還以動畫形式傳送！👉👉👉下載貼圖

8. 馬仔市集

（馬仔市集）由設計Flash game到《我的低能之道》漫畫，陪伴不少港人成長，佢同我哋講聖誕快樂又怎能不支持呢?👉👉👉下載貼圖

9.文地貓

本地創作的插畫文地貓也推出數款Sticker祝福各位港人聖誕快樂，聖誕造型還相當有趣！👉👉👉下載貼圖