Momax 1-Wear智能手錶$299超高性價比全能監測體驗健康管家｜近年不少人對健康意識的不斷提升，關注自身的生理狀況，希望能夠更好地了解和管理自己的身體健康。不過市面上大多數智能手錶都價格不菲，性能和功能也僅限於基本的運動監測和信息提醒。而本地品牌Momax近日推出了全新的「1-Wear」系列智能手錶，以高性價比的產品形態，為大家帶來一系列更抵用的健康管理解決方案。



1-Wear+智能手錶的四方錶面設計非常襟睇

【1-Wear+智能手錶】頂級健康管家

Momax「1-Wear」系列的旗艦產品，【1-Wear+智能手錶】集合了各項先進健康監測功能。它不僅能夠全天候監測心率、血氧飽和度(SpO2)等關鍵指標，還支持對壓力水平和睡眠質量的檢測，提供全面的生理健康洞察。當中【1-Wear+】的壓力監測功能尤其值得一提，它能夠實時分析使用者的壓力水平，並在檢測到異常情況時及時發出預警，幫助用家及時調理情緒，保持良好的身心狀態。

而在睡眠監測方面，【1-Wear+】也能夠深入分析深度睡眠、淺睡眠以及REM睡眠等階段，全面評估睡眠質量，并提供改善建議。此外，它還加入了女性健康功能，能夠跟蹤用戶的經期情況並發送相關提醒。

而錶身在設計上它搭載了一塊1.99吋大尺寸的OLED觸控顯示屏，視覺體驗更為細膩清晰。而為了提升防護性能，Momax還特意為它配備了同色調的保護外殼。不僅如此還擁有出色的3ATM防水等級，完全可以在水中佩戴使用。續航方面，10天的長效電池壽命也能滿足長時間的健康管理需求。

可將手錶連上手機後，直接利用手錶通話。

【1-Wear智能手錶】圓形經典設計

在【1-Wear+】的基礎上Momax還推出了兩款更加親民的智能手錶系列，分別為【1-Wear智能手錶】和【1-Wear智能手錶(圓形)】。這兩款手錶雖然在尺寸和部分功能上有所精簡，但依舊保留了Momax領先一步的健康監測能力。

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【1-Wear智能手錶】和【1-Wear智能手錶(圓形)】搭載了更小巧的觸控顯示屏（1.83吋、1.38吋），但仍維持了極佳的視覺效果和操作手感。同時，它們也繼承了【1-Wear+】的智能健康追蹤功能，包括心率、血氧飽和度、睡眠質量等全方位監測。此外，它們還具備IP68級別的防水等級，可以在日常生活中安心使用，例如洗手、淋浴甚至是游泳。加上這兩款手錶的電池續航時間也有不俗表現，能夠長達7天，滿足用家使用需求。

1-Wear+ Smart Watch 智能手錶（$699）、1-Wear Smart Watch 智能手錶（圓形）（$499）、1-Wear Smart Watch 智能手錶（$299）

整體來看，【1-Wear】系列無論是在性能、設計還是價格上，都非常有高性價比的智能健康管理產品。