iPhone 17 Air真機殼部件實拍曝光？新設計只有單鏡模組水平橫排

知名爆料者MajinBuOfficial近日發布了iPhone 17系列背板的實拍圖片。從圖中可以看出，這款背板的設計與此前傳聞的新設計基本相同，採用了全新的橫向後置攝像頭排列方案。



iPhone 17 Air真機殼部件實拍曝光？（x）

值得一提的是，這款背板只有一個後置攝像頭開孔，右側應該是閃光燈開孔。因此可以推測，這個背板很可能是來自於全新機型iPhone 17 Air。該機主打超輕薄，並且機身厚度將衝擊5.5mm，只配備一顆攝像頭並不奇怪。

網上流傳iPhone 17 Air的相關資料，並相信它會是最薄iPhone：

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據了解，iPhone 17 Air將取代目前銷量表現不佳的Plus機型。iPhone 17 Air將會與標準版、Pro版和Pro Max版組成全新的產品矩陣。至於售價方面，預計iPhone 17 Air將在7599元起售。

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值得注意的是，今年蘋果公司在硬件方面有所改進，在iPhone 17系列中，所有型號都支持高刷技術。這在蘋果歷史上還是第一次為非Pro機型引入高刷功能，極大地提升了用戶體驗。

此外，在性能上，據推測iPhone 17 Air還將搭載蘋果自主研發的5G基帶晶片。蘋果公司希望使用面積更小、集成度更高的晶片來節省內部空間，為電池提供更多的空間。

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