Bandai公布了2025年大阪世博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」活動新情報，曾有175萬人參觀的「YOKOHAMA GUNDAM FACTORY」橫濱可動高達，將移師到關西展出繼續見fans，新版本外觀有新細節，不過就有一大驚喜，即看是甚麼…



最大驚喜：可動高達不再可動

很多人去過看「YOKOHAMA GUNDAM FACTORY」橫濱可動高達，其背後故事設定是未來人類在地球發現一年戰爭時的兵器GUNDAM的殘骸，決定將其重組起來，成為全新機體RX-78F00，2年來「YGF」吸引了世界各地達175萬人前去參觀其起動試驗；今次可動高達搬到大阪世博展的BANDAI場館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」（高達未來亭樓）。

「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」©SOTSU．SUNRISE

從介紹中可見，橫濱高達編號再改為RX-78F00/E，左膊頭、左裙甲疑似加裝了太陽能發電板，用以推動立像本身需要的燈光電力。動作上高達被固定為半跪、舉起單手做「昇龍拳」的動作，意義是「聯繫未來」。但一大遺憾是高達將不能再步行，不過預計仍會有全新的聲光效果演出。

BANDAI表示，今年同時亦是高達播出45周年紀念，亦是1：1高達立像首次在關西區出現；「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」的用Home Page即日起開放，並有計時器，一齊倒數高達起動日！展出詳情要等進一步公布了！

EXPO2025 大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」©SOTSU．SUNRISE

公開了45周年首張插畫，是高達對戰黑色三連星時，盾牌被劈斷一半，單手舉劍迎戰的甫士，背後的新月其實正是高達45周年logo，在真人版預和片中亦曾出現過。然之後，BANDAI今日再公布了第2彈紀念插畫，主角是電影大收的《Gundam Seed》，基拉、阿斯蘭及卡嘉蓮三人站在自由高達前（為何沒有莉古絲呢…）

BANDAI今日再公布了第2張高達系列45周年紀念插畫©SOTSU．SUNRISE

日本演員本鄉奏多出名愛高達，甚至BANDAI也曾經為他推出限定版F91高達模型，今次首次出席「高達會議」網上直播。今次他上來做嘉賓，是公布2024年10月尾在全日本各地舉行「GUNDAM NEXT FUTURE ROAD TO 2025」模型展，更會有一隻環保藍綠配色 的Earth Color Ver. 高達1.2米立像，並已計畫推出模型，不過發售方法未定，有可能是限定品。

「GUNDAM NEXT FUTURE ROAD TO 2025」模型展©SOTSU．SUNRISE

本鄉奏多在會議中首次實物把玩RG高達2.0，玩到停不了手被主持提醒要停手。（笑咗）©SOTSU．SUNRISE

為紀念高達播出45周年紀念，元祖高達三部曲、馬沙之反擊、閃光之凱撒威五部電影將在6月尾開始，在日本不同地區的指定戲院上映，當中更會有配音員到場的分享會。

大家都知現在福岡也有高達立像，BANDAI在九州亦有安排活動，7月1日至7月15日參加「博多祇園山笠」祭典活動，展出一個以高達模型為主題的巨型燈籠「博多迅雷傳」，喜歡日本祭典的朋友一定要去看看。

7月1日至7月15日參加「博多祇園山笠」祭典活動，展出一個以高達模型為主題的巨型燈籠「博多迅雷傳」©SOTSU．SUNRISE

福岡LaLaport的高達SIDE-F亦有相應的一番抽抽獎。©SOTSU．SUNRISE

8月4日16：00至16：55（日本時間），日本「テレ東系」電視台會播出一個集大量高達配音員／紅人參與的高達45周年節目，不知身在醜聞中那位「主角」能夠出場？

8月4日16：00至16：55（日本時間），日本「テレ東系」電視台會播出一個集大量高達配音員／紅人參與的高達45周年節目©SOTSU．SUNRISE

會議中首先公布了《SEED FREEDOM》票房已超越48億日圓！加上在22個海外地區放映，還有82個地區串流直播，相信seed系列人氣在2025年將有增無減。並再提醒大家6月將發售無正二式，加上模型／合金完成品其他新作，本鄉奏多再一次玩到停不了手，最微妙是他拿起魔蟹發出了「啊～」的聲音，不過BANDAI就仍然在賣關子，表示細節仍未公開，叫他不要流口風爆料，難道真的可以「爆甲」？

本鄉奏多拿起魔蟹發出了「啊～」的聲音 ©SOTSU．SUNRISE

《機動武鬥傳G高達》30周年作品「天地天愕」將於7月5日公開，會議上公開了首張插畫，故事簡介看來是一個動畫版的前傳故事，更會出現「暗黑撲克同盟」，P-BANDAI又有新模型要搶了。

《機動武鬥傳G高達》30周年作品「天地天愕」 ©SOTSU．SUNRISE

會議中還宣傳了全新長篇VR動畫《Silver Phantom 銀灰之幻影》，將會在meta quest平台上公開，不過就沒有新影像公開。

全新長篇VR動畫《Silver Phantom 銀灰之幻影》

最後還提及Netflix獨家高達劇集《機動戰士高達：復仇的鎮魂曲》，不過同樣只是播舊預告，雖然沒有新影像公開，不過多了英文配音，介紹了很多角色名字。（全6集／2024秋季全球同步上架）復仇的鎮魂曲系列的模型公布後被勁彈，但BANDAI今次就公開了一些新賣點，附送的貼紙將可以重現戰場上的舊化效果，令人非常在意，想買來砌的心也有了。

整個會議用Netflix高達作結，真的有一點點反高潮，不過就像嘉賓本鄉所講，高達迷在2025年一定有大量話題和娛樂，非常期待去大阪睇高達！！！