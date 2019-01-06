Samsung Galaxy M 系列新機 Infinity-V 屏幕真機照曝光

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Samsung Galaxy M 系列是品牌最新的入門系列，為了滿足用家對全屏手機的追求，Galaxy M 系列將會搭配 Infinity-V 屏幕。最近，坊間便流出了一張 Galaxy M20 的近拍照，清晰看到手機的 Infinity-V 屏幕的設計；除了 Galaxy M20 的聽筒外，還可以看到手機的前置自拍鏡頭面積，不像早前推出的 Galaxy A8s 般採用大面積自拍鏡頭。（文：黎生）

Galaxy M20 最大賣點是手機預計將會搭配 5,000 mAh 電池，使手機成為 Samsung 旗下最大電量的手機。至於其他配置方面，手機將搭配Exynos 7904 處理器、3GB RAM、32 / 64GB ROM、 1,300 萬像素及 500 萬像素雙攝配置等等，算頗為實用。

隨著 Infinity-O  及 Infinity-V 屏幕相繼登場，Samsung 早前在其發布者大會介紹的屏幕技術已正式推出一半，目前還有 Infinity-U 及 New Infinity 屏幕尚未曝光。由於 Infinity-U 與 Infinity-V 屏幕十分相似，坊間期待不大，而 New Infinity 屏幕則預計將於 Galaxy Note 10 時正式採用。

資料來源：91mobiles

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