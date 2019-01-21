LG G8 電腦合成圖片　疑似官方宣傳圖

LG G8 雖然未知會否在 MWC 2019 中正式登場，但坊間終於流出有關 LG G8 的外型設計，只不過新設計在多方面均讓人失望。（文：黎生）

當 Samsung 及 Huawei 等國際手機大廠均在 2019 年致力推出摺屏或打孔全面屏手機的時候，LG G8 居然繼續沿用 M 字額設計，而且更有一個相對比較闊的「下巴」，單看外型設計及全屏顯示效果，確實讓人失望。

LG G8 電腦合成圖片終於流出，但欠缺驚喜。

除此之外，LG G8 的硬件規格亦沒有什麼特點。手機相機只搭配雙鏡頭設計，而不是開始普及的多鏡頭設計，甚至比不上是自家的 V40 系列。另外手機亦只是搭配機背指紋感應器，而不是旗艦手機開始常見的屏下指紋解鎖技術，使 LG G8 在各個範疇均欠缺大賣點。

LG G8 電腦合成圖片（按圖放大）

幸好漏出圖片中沒有看到聽筒位置，故坊間預計 LG G8 將會搭配全新的屏幕發聲技術已解決問題，總算為用家帶來一點新科技；不過新技術的聲音效果到底如何，尚是未知之數。另手機預計將會搭配 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，或意味手機將會支援 5G 網絡。



來源：91mobiles

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