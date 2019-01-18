「KKBOX 風雲榜」頒獎禮首次登陸香港、十大歌手數據話事！

近日社交平台興起玩 #10YearsChallenge，其實串流音樂應用 KKBOX 今年也是登陸香港 10 周年！ 而趁著這個時間，KKBOX 方面就宣布將會在港舉行首屆的「KKBOX 香港風雲榜」頒獎典禮，全數獎項皆由港人點播歌曲的次數決定，對比起被人嘲為小圈子的電台、電視台頒獎禮，似乎更有其公信力。

港人KKBOX 聽歌大數據

據 KKOBX 提供的數據顯示，10 年之間香港人以 KKBOX 聽歌時數高達 156 億分鐘，而其中 40％ 以都是廣東歌曲，其次為國語、歐美歌曲。而在 KKBOX 的點播數字當中，不乏一些歌手作品的有趣數據：

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今次 KKBOX 亦會頒獎予十大風雲歌手，除了以上幾位歌手之外，還會有陳奕迅、胡鴻鈞、容祖兒、楊千嬅、C All Star、AGA 江海迦、HANA 菊梓喬等，另外還會有新人獎頒予曾樂彤。

左起：張敬軒、Gin Lee 李幸倪、曾樂彤、陳柏宇（蔡浩騰 攝）

台灣方面的 KKBOX 風雲榜近年搞得有聲有色，預計今次 3 月 12 日於會展中心 Hall 5BC 舉行的香港版本亦不遑多讓，如果有興趣現場睇 Live 的朋友，可以留意以下購票資料。



開售日期：2019 年 1 月 29 日 12 時

組合詳情：

「Blue Zone」門票 1 張 + KKBOX 90 天白金帳號：HKD＄580

「Red Zone」門票 1 張 + KKBOX 90 天白金帳號：HKD＄480

「Yellow/Green Zone」門票 1 張 + KKBOX 90 天白金帳號：HKD＄280

