「KKBOX 風雲榜」頒獎禮首次登陸香港、十大歌手數據話事！

近日社交平台興起玩 #10YearsChallenge，其實串流音樂應用 KKBOX 今年也是登陸香港 10 周年！
而趁著這個時間，KKBOX 方面就宣布將會在港舉行首屆的「KKBOX 香港風雲榜」頒獎典禮，全數獎項皆由港人點播歌曲的次數決定，對比起被人嘲為小圈子的電台、電視台頒獎禮，似乎更有其公信力。
港人KKBOX 聽歌大數據
據 KKOBX 提供的數據顯示，10 年之間香港人以 KKBOX 聽歌時數高達 156 億分鐘，而其中 40％ 以都是廣東歌曲，其次為國語、歐美歌曲。而在 KKBOX 的點播數字當中，不乏一些歌手作品的有趣數據：
買飛送 KKBOX 會藉
今次 KKBOX 亦會頒獎予十大風雲歌手，除了以上幾位歌手之外，還會有陳奕迅、胡鴻鈞、容祖兒、楊千嬅、C All Star、AGA 江海迦、HANA 菊梓喬等，另外還會有新人獎頒予曾樂彤。
左起：張敬軒、Gin Lee 李幸倪、曾樂彤、陳柏宇（蔡浩騰 攝）
台灣方面的 KKBOX 風雲榜近年搞得有聲有色，預計今次 3 月 12 日於會展中心 Hall 5BC 舉行的香港版本亦不遑多讓，如果有興趣現場睇 Live 的朋友，可以留意以下購票資料。
開售日期：2019 年 1 月 29 日 12 時
組合詳情：
「Blue Zone」門票 1 張 + KKBOX 90 天白金帳號：HKD＄580
「Red Zone」門票 1 張 + KKBOX 90 天白金帳號：HKD＄480
「Yellow/Green Zone」門票 1 張 + KKBOX 90 天白金帳號：HKD＄280
為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079