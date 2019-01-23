DxOMark 新增「自拍」項目評分、Note 9 及 Pixel 3 並列第一

手機備有前後鏡頭，但 DxOMark Mobile 一直只是就主鏡進行測試，但踏入 2019 年，DxOMark 便公布了首次自拍鏡測試，正式推出 DxOMark Selfie，讓喜歡自拍的用家多一個數據可作參考。

首次測試的機款共有 13 款，並且合共分析了超過 1,500 張相及 2 小時影片，並得出 Galaxy Note 9 及 Pixel 3 並列 DxOMark Selfie 排行榜第一位。（文：黎生）