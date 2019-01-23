DxOMark 新增「自拍」項目評分、Note 9 及 Pixel 3 並列第一

手機備有前後鏡頭，但 DxOMark Mobile 一直只是就主鏡進行測試，但踏入 2019 年，DxOMark 便公布了首次自拍鏡測試，正式推出 DxOMark Selfie，讓喜歡自拍的用家多一個數據可作參考。
首次測試的機款共有 13 款，並且合共分析了超過 1,500 張相及 2 小時影片，並得出 Galaxy Note 9 及 Pixel 3 並列 DxOMark Selfie 排行榜第一位。（文：黎生）
測試機款分別有 Samsung Galaxy Note 9 、Google Pixel 3、小米 MIX 3、Apple iPhone XS MAX、Samsung Galaxy S9 Plus、Google Pixel 2、Huawei Mate 20 Pro、Samsung Galaxy S8、Huawei P20 Pro、Apple iPhone X、Meitu V6 及 Intex Aqua Selfie，而當中只有 Note 9 及 Google Pixel 3 成功越過 90 分，達到 92 分。
DxOMark 剛剛正式發布 DxOMark Selfie 手機評測報告。
Galaxy Note 9 及 Pixel 3 雖然同分，但卻還是有不同表現。據 DxOMark Selfie 分析，Google Pixel 3 的自拍照有較佳的細節呈現能力，而且質感還原度不俗；而 Samsung Galaxy Note 9 的畫面則較少雜訊，而且攝錄自拍影片時有更佳的色彩還原度、穩定度及曝光度。故用家㐓以按喜好挑選心中的最佳自拍機。最後為大家送上榜首兩機的拍攝樣張：
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