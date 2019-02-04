解放 iPhone XR 人像散景拍攝限制！免費必裝影相App「Focos」

Apple iPhone XR性能貼近XS、XS Max，而價錢平近三四成，對於iPhone舊用家打算升級的高性價比高選擇。不過很多人就覺得XR只得單主鏡頭，在拍攝人像模式時限制太多而卻步。原來有一個拍攝APP「Focos」，它可以解決XR人像拍攝的限制，任何場合都可以拍攝淺景深散景相片外，更不少實用拍攝功能。

原來Focos是Apple App Store 2018年推薦優秀拍攝手機軟件之一，它由一位擁有20年的軟件開發經驗的工程師王曉東，以一人之力開發。App於在拍攝景色和物體時配以擁有A12處理器、神經網絡引擎和智能HDR的iPhone XR拍攝時，都可以拍攝出非常出色的好照片。最新版加入可以自行調整景深功能和更精細的焦外成像效果，令只有單主鏡頭的iPhone XR都可以拍攝人像以外的散景相片。記者就利用手上的iPhone XR來試用Focos，看看不同實用的拍攝功能。

iPhone XR拍攝質素不下於XS或XS Max，尤其拍攝人像時散景質素十分高。（林勇攝）

Focos實用功能

1.先拍攝後對焦

利用iPhone XR打開App來拍攝後，它會利用單鏡頭收集拍攝環境的景深資訊，然後可以隨時於相片中點下對焦位置以及模擬光圈效果，比起XS或XS Max的人像拍攝模式更強。（按下圖放大看拍攝效果）

2.非人像都可拍攝散景效果

或因為iPhone XR並沒有收集景深數據的輔助鏡頭，因此除了拍攝真正人像外，物件等都不能使用人像拍攝散景效果。利用Focos，利用單鏡頭都可以收集環境數據後，利用廣角wide鏡作散景拍攝（XS或XS Max都是以遠攝Tele鏡拍攝），取景更闊更多，散景效果亦比想像中出色。

3.人手微調散景範圍

用手機拍攝模擬散景效果相片時，有時可能會因為背景與主體顏色太接近，又或者半透明的物件，散景效果會較強差人意。APP可以讓用家直接用手選擇散景相的清晰位置，令相片的散景效果更好。用家亦可以將相片傳上iPad Pro之上，利用Apple Pencil作更微細的修正，感覺更pro。（按下圖放大）

人手微調散景時的清晰範圍。（林勇攝）

4.模擬不同鏡頭效果

免費版已有以上主要拍攝散景的功能，可是如果想有更多好玩的鏡頭光影效果，大可以付最多88元，直接購入鏡頭特效及其他功能。可以拍攝出不同光影散景效果（就如玩剪黑紙的拍攝手法），非常有趣。（按下圖放大看各種功能）