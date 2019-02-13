開箱 試玩 Hiby R6 Pro 評測 海貝音樂 高清無損串流播放器DAP

【開箱試玩 海貝音樂 Hiby R6 Pro DAP】海貝音樂性價比CP值極高的DAP播放器推出了新版Hiby R6 Pro，除了轉用4.4mm平衡耳機插頭，究竟它Pro在哪裡？為何音色會有大幅提升，即睇試玩報告！

轉食Oreo 無損輸出串流音樂

Hiby R6是中國海貝音樂自家設計生產的高性價比中價DAP音樂播放器，銷售成績非常理想。反正都要再生產滿足市面需要，所以廠方索性發售一年後直接改出新版本Hiby R6 Pro，在軟硬件方面有不少改良，而價錢亦只是比舊版定價貴幾百蚊。

首先睇軟件改良方面，內置的Hiby Music系統並無大改動，但就升級至Android 8.1 Oreo，終可跳過系統規格限制，DTA無損輸出串流音樂，甚至由其他device無損輸出串流音樂到R6 Pro上作解碼及放大。筆者用R6 Pro配有線／藍牙耳機試聽Moov，的確比以前用Hiby R6更少失真。

開箱試玩 改良版 Hiby R6 Pro 高清無損串流播放器DAP（鍾世傑 攝）

其實Hiby R6 Pro 是無法自己企直的，圖中這部後面有其他東西支撐著。（鍾世傑 攝）

開箱過程細節（點圖放大）

+ 5 + 4 + 3

硬件升級位勁多 改用人氣4.4mm耳機插

Hiby R6 Pro加入了4.4mm平衡插頭陣營，原本的2.5mm插座，換成日本NIPPON DICS的Pentaconn 4.4mm平衡輸出插座。如果你是2.5mm用家也不用頭痛，因為跟機就送你2.5mm to 4.4mm轉換插，換言之原生一開箱就對應2.5/3.5/4.4mm 共3種耳機線插頭，做法非常體貼。

機身選用真空鍍工藝不鏽鋼物料，有貴價機手感，前後玻璃面板都用了Corning Gorilla Glass，靚仔是很靚仔，但長時間播放的話背面會有點熨手，光澤面的不鏽鋼機身亦頗易在褲袋中刮花，好在跟機就體貼地送上2套機面機背保護貼及矽膠機套，即時解決了很多問題，絕對建議要用！

平衡輸出插座改用NIPPON DICS Pentaconn 4.4mm大插，同時貼心地加送2.5轉4.4mm駁線，兩種制式都玩到。

機背也使用Corning Gorilla Glass，出奇地不易吸指紋，但長時間播放的話背面會有點熨手。（鍾世傑 攝）

內在提升在微處 防干擾聲底乾淨

再講內在的硬件updated，兩粒ES9028Q2M DAC 雖然形號沒變，但就改用「電流輸出模式」，廠方保證可加強抗干擾，同時更換了4顆MUSES8920 Op-Amp(I/V)與低相噪高精度雙晶振；又將電源部份的電容改用日本貨：低ESR的Panasonic電容及ELAN專業音訊電解電容，聲底更清晰、更準確。

略微投訴是Hiby本身的調音始終都走重口味路線，刻意推高人聲，無法好好的收聽背景樂細節，後來轉用純音樂再試聲，才真正能聽到R6 Pro的聲低比舊版清淨少少。如果要聽流行歌，建議在Hiby Music介面中，MSEB功能處再作細緻調聲，這介面可微調人聲冷暖、位置感、齒音等細節，聲底會更順耳。

串流聽歌非常方便，配合Hiby R6 Pro 就能直接以高清無損環境去聽歌。（鍾世傑 攝）

各種細節setting畫面載圖（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

Riby R6原版分為$4,688（不鏽鋼）、$4,188（鋁合金），後者雖然平，但音色公認不及不鏽鋼版實淨，所以R6 Pro索性只出不鏽鋼版，定價為$4,998，當中4.4mm耳機插最明顯，多處改用貴價材料、電容，這做法連Sony也只在黑磚以上的貴價機才會肯做，證明是一分錢一分貨、有實際效果的提升，幾百蚊差價，首批又有駁線和耳機盒贈品，如果你想找的是一部價錢合理、集多功能於一身的DAP，可以揀 Hiby R6 Pro。

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