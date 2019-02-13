開箱 試玩 Hiby R6 Pro 評測 海貝音樂 高清無損串流播放器DAP

【開箱試玩 海貝音樂 Hiby R6 Pro DAP】海貝音樂性價比CP值極高的DAP播放器推出了新版Hiby R6 Pro，除了轉用4.4mm平衡耳機插頭，究竟它Pro在哪裡？為何音色會有大幅提升，即睇試玩報告！
轉食Oreo 無損輸出串流音樂
Hiby R6是中國海貝音樂自家設計生產的高性價比中價DAP音樂播放器，銷售成績非常理想。反正都要再生產滿足市面需要，所以廠方索性發售一年後直接改出新版本Hiby R6 Pro，在軟硬件方面有不少改良，而價錢亦只是比舊版定價貴幾百蚊。
首先睇軟件改良方面，內置的Hiby Music系統並無大改動，但就升級至Android 8.1 Oreo，終可跳過系統規格限制，DTA無損輸出串流音樂，甚至由其他device無損輸出串流音樂到R6 Pro上作解碼及放大。筆者用R6 Pro配有線／藍牙耳機試聽Moov，的確比以前用Hiby R6更少失真。
開箱試玩 改良版 Hiby R6 Pro 高清無損串流播放器DAP（鍾世傑 攝）
其實Hiby R6 Pro 是無法自己企直的，圖中這部後面有其他東西支撐著。（鍾世傑 攝）
開箱過程細節（點圖放大）
硬件升級位勁多 改用人氣4.4mm耳機插
Hiby R6 Pro加入了4.4mm平衡插頭陣營，原本的2.5mm插座，換成日本NIPPON DICS的Pentaconn 4.4mm平衡輸出插座。如果你是2.5mm用家也不用頭痛，因為跟機就送你2.5mm to 4.4mm轉換插，換言之原生一開箱就對應2.5/3.5/4.4mm 共3種耳機線插頭，做法非常體貼。
機身選用真空鍍工藝不鏽鋼物料，有貴價機手感，前後玻璃面板都用了Corning Gorilla Glass，靚仔是很靚仔，但長時間播放的話背面會有點熨手，光澤面的不鏽鋼機身亦頗易在褲袋中刮花，好在跟機就體貼地送上2套機面機背保護貼及矽膠機套，即時解決了很多問題，絕對建議要用！
平衡輸出插座改用NIPPON DICS Pentaconn 4.4mm大插，同時貼心地加送2.5轉4.4mm駁線，兩種制式都玩到。
機背也使用Corning Gorilla Glass，出奇地不易吸指紋，但長時間播放的話背面會有點熨手。（鍾世傑 攝）
內在提升在微處 防干擾聲底乾淨
再講內在的硬件updated，兩粒ES9028Q2M DAC 雖然形號沒變，但就改用「電流輸出模式」，廠方保證可加強抗干擾，同時更換了4顆MUSES8920 Op-Amp(I/V)與低相噪高精度雙晶振；又將電源部份的電容改用日本貨：低ESR的Panasonic電容及ELAN專業音訊電解電容，聲底更清晰、更準確。
略微投訴是Hiby本身的調音始終都走重口味路線，刻意推高人聲，無法好好的收聽背景樂細節，後來轉用純音樂再試聲，才真正能聽到R6 Pro的聲低比舊版清淨少少。如果要聽流行歌，建議在Hiby Music介面中，MSEB功能處再作細緻調聲，這介面可微調人聲冷暖、位置感、齒音等細節，聲底會更順耳。
串流聽歌非常方便，配合Hiby R6 Pro 就能直接以高清無損環境去聽歌。（鍾世傑 攝）
各種細節setting畫面載圖（點圖放大）
Riby R6原版分為$4,688（不鏽鋼）、$4,188（鋁合金），後者雖然平，但音色公認不及不鏽鋼版實淨，所以R6 Pro索性只出不鏽鋼版，定價為$4,998，當中4.4mm耳機插最明顯，多處改用貴價材料、電容，這做法連Sony也只在黑磚以上的貴價機才會肯做，證明是一分錢一分貨、有實際效果的提升，幾百蚊差價，首批又有駁線和耳機盒贈品，如果你想找的是一部價錢合理、集多功能於一身的DAP，可以揀 Hiby R6 Pro。
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