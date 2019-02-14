【情人節禮物】女生耳機心水推介　聽歌之餘外型更要靚

情人節一到，男士有朱古力收之餘最大任務是要選禮物給另一半，送花送公仔華而不實又阻地方，似乎耳機等貼身音響設備最為實際，而且價錢又不會太高昂，就算不是2月14日平時送禮給女友也合用。之不過較為靚聲的專業級耳機，外型又未必合女性心水，男士們感到無從入手？以下就介紹幾款新品，幫大家解決情人節禮物之煩惱。

市面上耳機五花百門，好多人嫌麻煩就只用電話附送的耳機或Airpods，但其實要得到更佳的音樂體驗是必須選擇合適的設備。尤其女士們選耳機當然要外表擾美，太Hardcore反而未必好。誕生10年的丹麥品牌Libratone，祟尚北歐簡約設計，把舒適生活哲學加入產品之中，雖不是主打發燒級的要求，但一般人使已十分足夠，而其一系列粉色外觀相信女士們都會心動。

丹麥品牌Libratone的Q ADAPT頭戴式藍牙耳機，只須用手指輕輕一拍就能操作。（胡劍威攝）

Q ADAPT頭戴式藍牙耳機

這個耳罩式耳機優點在極之輕身，而且耳機綿由優質強白皮包裹，結合工業與人體工學設計，輕柔貼合雙耳，其軟綿綿的質感十分適合女生。實用性方面，耳機起用觸控操作，輕輕用手指點一點機身便可，配合Libratone的CityMix技術降噪效果，一鍵即可清晰聽到環境音，無需摘下耳機，也能和別人交談。

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Lightning入耳式耳機

如果不想用耳罩也可以選擇同為Q ADAPT系列的抗噪入耳式耳機，基本功能和耳罩式差不多，而且備有Lightning插頭和專用App，可說是完全為iPhone用家而設，另外它的顏色分別有玫瑰金色、金色、銀色、深灰色，全是女士們最愛的色系。

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TRACK+入耳式藍牙耳機

假如另一半是運動型的話，入耳式藍牙就更加是首選。這款TRACK+內置CityMix Smart智能降噪技術，透過耳機上的感應器偵測用家是靜止還是在運動，自動切換到適宜的降噪等級，在街跑步時很方便。物料上採用醫學級液態矽膠材質，具IPX4防水等級，特別設計的USB接口更是IPX7級，流汗或碰到雨水也不怕。



Libratone在耳機外還有GO Too藍牙無線音箱，同樣有IPX4防水濺功能，如果使用2個同時連接1部手機同步播放音樂，可把兩個音箱分別設置左、右聲道，做出立體聲播放環境。

有心唔怕遲final情侶套餐

北歐品牌之外，女生可能都較為想用日本出品。老字號final的E3000C耳機，細小輕巧亦是大眾化之選。聽講近日不少大型影音店和SMARTONE、CSL、豐澤等商戶都在進行優惠，購買final E3000C便能以優惠價換購final E2000C乙隻，兩款耳機均是以不鏽鋼打造機身，情侶裝使用別具意義。而且優惠做到19號，仍未準備好禮物的朋友可以有借口「遲幾日」才送。

final E3000C系列用不鏽鋼打造機身，意頭都啱晒情人節。

藍牙5.0真無線SUDIO Tolv

同樣來自北歐瑞典的SUDIO，早前推出名為Tolv的真無線耳機，配備藍牙5.0技術和起用石墨烯驅動（graphene driver），接收距離夠遠，細細粒加上不俗的續航力，日常聽歌講電話都應付到。最重要是其白色版本，中間用上玫瑰金的部件，正經中帶時尚感，女生用來襯衫都好輕鬆。



SUDIO Tolv的白色款十分適合女士使用。

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