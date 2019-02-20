Samsung 發布前 Galaxy S10 系列加 Galaxy Fold 最新消息整合

Samsung Galaxy S10 系列，包括 S10+、S10 及 S10e 如無意外將會在美國時間 2 月 20 日（香港時間 21 日凌晨 3 時左右）在三藩市舉行的 Unpacked 發布會中正式現身。究竟 S10 將會有什麼重點新功能？Galaxy Fold 會否一起登場？記者就跟大家一起重溫，近期一系列有關 Galaxy S10 系列的最新消息。

Samsung Galaxy S10 系列以全面屏及屏下指紋解鎖為賣點

Samsung Galaxy S10 全面屏加屏下指紋兩項功能，成為越南 Samsung 方面發布的預告片重點。（Samsung）

Samsung Galaxy S10 系列作為 Galaxy S 系的 10 周年紀念作品，市場一般相信將會是廠商投放最多新技術的一台產品。而從近日越南 Samsung 發布的一條預告片可以確認，全面屏加屏下指紋感應將會是產品的一大賣點。

Samsung Galaxy S10 配備超聲波屏下指紋感應 更快更準仲更大？

Samsung Galaxy S10 系列，將會是 Galaxy S 系 10 周年紀念作。（Samsung）

預告片以 S10 在一群「M 字額」手機中鶴立而出，表明手機不會使用「M 字額」設計，另外相信 S10 及 S10+ 將會如市場預期，採用由 Qualcomm 提供的超聲波屏下指紋解鎖技術。

Infinity-O 屏幕配 ToF 雙鏡作人面解鎖

Samsung Galaxy S10+ 雙前鏡其中一組為 ToF 鏡頭，可以作 3D 人面解鎖之用。（91Mobiles）

一般相信，Galaxy S10 系列當中最旗艦的 S10+，將會配備前置雙鏡頭設計，以開孔屏式 Infinity-O 屏幕設計在屏面右上方擺放一對自拍鏡頭；自拍鏡其中一枚為 ToF（Time-of-Flight）立體感測鏡頭，可以做到如 iPhone X 前置 TrueDepth 鏡頭的距離感測，掃瞄 3D 人像，做到準確的人面解鎖功能。

ToF 鏡頭技術人面解鎖更精準：解構 Android 超越 iPhone 的關鍵

Galaxy S10+（左）將配備雙前鏡，而 S10 及 S10e 則只會設有單前鏡。（All About Samsung）

另外根據近日流出的最新消息，S10+ 的前置鏡頭將會為 f/1.9 的 1000 萬像素自拍鏡，除支援 4K 影片拍攝之外，更支援雙像素自動對焦及 OIS 光學防震！雖然暫時仍未知道資料的可靠性，不過若果屬實，S10+ 的前鏡甚至比不少手機的主鏡還要強勁！至於 S10 及 S10e，資料顯示只設有前置單鏡頭，相信拍攝質素亦會跟 S10+ 有一定距離。

Galaxy S10+ 屏下指紋保護貼要開窿？

Twitter 爆料達人冰宇宙似乎多少有點看不過亂爆料的風氣，特別出文指出開窿保護貼只是廠商技不如人的問題。（@UniverseIce）

早前流出的一條影片，顯示配件商為 Galaxy S10+ 的測試機製作屏幕保護貼。其中最令人震驚的，並非影片中的 S10+ 已經可以完整操作，而是屏幕保護貼中間有一個大窿！Galaxy S10+ 使用最新的超聲波屏下指紋感應，理論上比現時市場上使用的光學屏下指紋感應更快速及準確，亦可以無視手汗、污漬等問題；不過代價竟然是要在屏幕上開窿？



Galaxy S10 實機試玩片流出、屏幕中央驚現巨大空洞！？

就這個問題，專門在 Twitter 提供 Samsung 爆料的達人 @UniverseIce 就發文指出，影片中的既非 Samsung 官方的保護貼，再補一句大概是因為技術問題，配件製造商才需要在保護貼上開窿，似乎暗示有關設計純粹是配件商技不如人所致。

配件商 Whitestone 推出的 S10+ 保護貼，聲稱支援超聲波指紋感應。（GSMArena）

而現時已經有配件商 Whitestone 推出 S10+ 的配件產品，聲稱只要保護貼跟 S10+ 屏幕當中沒有空泡，就不會影響超聲波指紋感應操作。有關產品更附有 UV 紫外線射燈，幫助大家清除加上保護貼時可能產生的氣泡。到底實際情況如何，相信要在 S10 系列正式推出後才有答案。

Galaxy S10+ 配備 4 鏡定 3 鏡？

爆料大神 @OnLeaks 向來準確，今次有別於大市，堅持 S10+ 機背會有 4 鏡頭，到底是否再次獨贏呢？（@OnLeaks）

現時主流的消息，大部分都顯示 Galaxy S10+ 及 S10 將會使用 3 鏡頭的規格，分別是 1200 萬像素 f/2.4 45 度長焦距、1200 萬像素 f/1.5 77 度標準鏡及 1600 萬像素 f/2.2 123 度超廣角定焦鏡的配搭。不過，爆料大神 @OnLeaks 跟 91Mobiles 合作，推出 Samsung Galaxy S10+ 的 3D 合成圖像中，則一直堅持使用機背 4 鏡頭。以 @OnLeaks 長久以來比業界任何人都準確的爆料往績去推斷，難道 S10+ 還另外多加了一個 ToF 鏡頭？

Samsung Galaxy S10+ 電腦合成圖睇真啲（按圖放大）

Samsung Galaxy Fold 會否登場？

Samsung 早前分別以預告片及產品概念片，暗示 Galaxy Fold 快將登場。（Samsung）

爆料大神 @EVLeaks 亦指手機正式名字為 Galaxy Fold。（@EVLeaks）

Samsung Galaxy Fold 幾乎肯定會在今次 Unpacked 發布會現身，除了 Samsung 在早前的預告片中，以 The Future Unfolds 去暗示 Galaxy Fold 的登場之外，爆料大神 @EVLeaks 亦在日前指手機正式名字為 Galaxy Fold，而並非一直以來的代號 Galaxy F。

Samsung Galaxy F 摺疊式屏幕手機 官方預告 2 月 20 日發布

Galaxy S10 到底有幾多部？

現時似乎肯定會推出的，將會是 S10+ S10、及平價版本 S10e。（compareraja.in）

根據現時資訊，Galaxy S10 系列將會包括旗艦的 S10+、標準版的 S10、平價版本的 S10e，另外有消息指 S10+ 將會推出一台以限量版，以陶瓷物料製作機身。

根據 @EVLeaks 爆料，S10+ 陶瓷版將會開價萬元以上。（@EVLeaks）

根據早前流出的消息，S10+ 陶瓷機身以會設有黑、白兩色，其中配備 12GB RAM + 1TB ROM 的版本，定價更高達萬元人民幣以上，大家又會否有興趣入手？

Galaxy S10 系列規格

根據日前 GSMArena 所獲得最新消息，Galaxy S10e 將配備 5.8 吋 19:9 2280 x 1080 QHD+ AMOLED 開孔屏幕，指紋感應將設於機側，配備 1200 萬像素 f/1.5 77 度雙光圈雙像素 OIS 主鏡 + 1600 萬像素 123 度超廣角定焦鏡、1000 萬像素 f/1.9 前鏡，設有 6GB RAM + 128GB ROM 及 8GB RAM + 256GB ROM 兩個版本。而 S10 則配備 6.1 吋 19:9 3040 x 1440 QHD+ AMOLED 開孔屏幕，超聲波屏下指紋感應，配備 1200 萬像素 f/2.4 45 度 OIS長焦距鏡 + 1200 萬像素 f/1.5 77 度雙光圈雙像素 OIS 主鏡 + 1600 萬像素 123 度超廣角定焦鏡、1000 萬像素 f/1.9 前鏡，設有 6GB RAM + 128GB ROM 及 8GB RAM + 512GB ROM 兩個版本。另外 S10+ 則配備 6.3 吋 19:9 3040 x 1440 QHD+ AMOLED 開孔屏幕，超聲波屏下指紋感應，配備 1200 萬像素 f/2.4 45 度 OIS長焦距鏡 + 1200 萬像素 f/1.5 77 度雙光圈雙像素 OIS 主鏡 + 1600 萬像素 123 度超廣角定焦鏡、1000 萬像素 f/1.9 雙像對焦 + 800 萬像素 f/2.2 支援 ToF 雙前鏡，設有 6GB RAM + 128GB ROM、8GB RAM + 512GB ROM 及 12GB RAM + 1TB ROM 三個版本。

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