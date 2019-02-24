Huawei Mate X正式發表！比 Galaxy Fold 更型、更薄的代價是…？

【Huawei 摺機 Mate X 登場】Samsung 在稍早之前於美國三藩市的 Unpacked 發布會之上正式帶來可摺疊式的手機 Galaxy Fold，在這類別搶走了「頭啖湯」，然而在目前與其叮噹馬頭的國產龍頭華為 Huawei，其實早有預備，並在今日（2 月 24 日）正式在巴塞隆拿祭出他們的自家製「摺機」－ Mate X。

Huawei Mate X 與 Samsung Galaxy Fold 不同，採用的是外翻式設計，最大分別，是全機只有一個可以摺疊的柔性屏幕（Galaxy Fold 的是外面一個 4.6 吋屏幕，加上裡面一個 7.3 吋幕）。

Huawei Mate X 與 Samsung Galaxy Fold 不同，採用的是外翻式設計，最大分別，是全機只有一個可以摺疊的柔性屏幕（Galaxy Fold 的是外面一個 4.6 吋屏幕，加上裡面一個 7.3 吋幕）。

在機身右側，加入了一條長條，據官方所言除了是為了更方便以單手握持，更加是全機的按鍵、插槽集合：

與 Galaxy Fold 一樣，Huawei Mate X 內置雙電池，合共 4500mAh 的超大續航電力，而且支援了新制式的 SuperCharge 55W 快速充電，據官方講，只需要 30 分鐘即可充滿 80％ 以上的電力

據 Huawei 所講，Mate X 採用的是真「背貼背」的摺疊式屏幕設計，在摺合軸承處採用了上百個零件才能達到這個效果，而亦因為如此，在 Huawei 的發布會上，少不得找來其競爭對手比較一番：



除了設計突出，Huawei Mate X 亦支援了 5G 網絡，其雙卡雙待機能支援 5G+4G 的連線，雖然這在 5G 並未普及的世界市場而言意義不大，但就在技術層面上再贏 Galaxy Fold 一著。論設計與外型，Huawei Mate X 似乎都要比 Samsung 的 Galaxy Fold 優勝少許，相信有不少人都考慮入手，但由於工藝、用料的關係，Mate X 的價錢並非親民水平。



據官方所講，其歐洲定價為 2299歐羅，換算為港幣即超越 $20,300，比起 Galaxy Fold $1980USD、即約 ＄15,000 的售價相比，Huawei Mate X 的吸引力就明顯較低，而且要等到 2019 年年中才正式發售，屆時大家或者有更多平價的摺疊機選擇。