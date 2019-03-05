Samsung Galaxy S10 系列極速上市、預訂高容量型號超著數？！

Samsung 上月尾在美國發表 Galaxy S10 系列三機，今次香港也是首發上市的地區之一，而且不用等太久，今日（3 月 5 日）舉行上市發佈會，三日後、亦即 3 月 8 日幾部新機就已經極速開賣！ 今次上市的型號齊全，S10、S10+ 以及 S10e 都同步登場，只不過顏色、容量選擇就各異；另外值得一提的，當然是今次 Samsung 可以做到與國外優惠睇齊，預訂即送 Galaxy Buds 無線耳機，不過當然有「條件」啦！

最平 ＄5,298 起！S10+ 最齊容量最齊色！

Samsung Galaxy S10 系列三機都會在 3 月 8 日正式上市，最抵玩的當然是今代新增的平價型號版本 S10e，售價為＄5,298；對比 S10 及 S10+，S10e 屏幕較細、機背沒有超廣角鏡頭、以及不是採用屏下指模掃描，但處理器一樣是 Qualcomm Snapdragon 855，如果追求高流動性的話可以考慮。

可惜首批到港的 Galaxy S10e 只有黑色選擇，其他白、綠、藍以至不少人都有留意的鶯黃色，暫時就未有消息

至於三機當中，最齊顏色、容量選擇的當然就是最高階的 Galaxy S10+，不單有齊 128GB、512GB 以及 1TB 容量，顏色方面除了 S10 都有的黑、白、綠以外，還可以選擇色彩較平實的陶瓷黑、白兩色。

至於三機當中，最齊顏色、容量選擇的當然就是最高階的 Galaxy S10+，不單有齊 128GB、512GB 以及 1TB 容量，顏色方面除了 S10 都有的黑、白、綠以外，還可以選擇色彩較平實的陶瓷黑、白兩色。

▼ Galaxy S10 系列三機容量選擇及售價 （按圖放大）▼

預訂大容量版本放送 Galaxy Buds 無線耳機

在初發布時，Samsung 官方曾指出 S10、S10+ 的預訂贈品優惠只限於美國市場，但來到香港，Samsung 就「成功爭取」讓預訂 S10 及 S10+ 高容量版本的用戶都可以得到 Galaxy Buds 無線耳機作為預訂贈品。

即日起只要預訂 Galaxy S10、S10+ 的 512GB 或以上版本，就會獲贈一對價值＄1,098 的 Galaxy Buds，如果減去耳機價錢，512GB 版本的 S10 機價為 $6900 左右，對比 128GB 版大約貴不過＄1000 左右，似乎更為吸引。

而家喺3香港預訂全新Samsung Galaxy S10 | S10+，$0機價，月費$408起，每月8GB本地數據 + 中 ‧ 港澳通用數據限時升級至每月5.5GB。再享Samsung Galaxy Buds無線耳機 + Samsung LED銀河背蓋(總值: $1,466)！立即預訂: http://bit.ly/2ToFk8u

*優惠受條款及細則約束