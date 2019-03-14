3月將有2款iPad？Apple預言師料將推10.2吋及10.5吋「非Pro」iPad

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曾神準預測Apple未來產品的謎之Twitter用戶「CoinX」（@coiiiiiiiin），於3月25日Apple發布會前夕爆料，指Apple不單止計劃推出10.2吋iPad 7，更可能推出10.5吋非Pro等級的「新iPad」。這位疑似Apple內部要員的神秘人補充，兩款平板電腦將「打散」推出，不會同時發布。

Apple會出10.2吋iPad 7，以及10.5吋「非Pro」新iPad？兩款機尺寸如此接近，功能、定位和定價應該大不同？如若CoinX（Twitter@coiiiiiiiin）的疑似內幕消息準確，Apple也許推出比現有iPad Pro型號更細，價格卻較低的iPad，填補低階iPad（$2,588起）同高階新iPad Pro（$6,399）之間空位，讓一眾果粉有中階iPad可以揀。

Twitter用戶「CoinX」（@coiiiiiiiin）多次「貼中」Apple未來產品內容，，再度於3月25日Apple發布會前夕爆料，指Apple不單止計劃推出10.2吋iPad 7，更可能推出10.5吋非Pro等級的「新iPad」。（Twitter頁面截圖）

3月25日的Apple發布會早前以「It's show time」為題發出邀請函，據知會「以服務為重」，相信是Apple成立全新TV串流平台挑戰Netflix。新版iPad mini、iPad touch以及CoinX爆料之iPad 7等平板硬件究竟會不會在發布會中登場，要拭目以待。CoinX「貼中」Apple動作的住績斐然，例如去年的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的命名方式。還有18年版iPad厚度是5.9mm同另一些Apple產品細節，CoinX的貼士都「中到應」，其人不是Apple相關人士，就是對市場和Apple分析獨到的「預言師」。

平價10.5吋iPad新型號的誕生，加上iPad 7的變革可能，將一次過影響iPad、iPad Pro同iPad mini三條生產線？（Apple）

就着CoinX的說法，宅民亦在此作出若干大膽估計。10.5吋iPad的所謂「非Pro」形式，也許是仍然保留了Home掣及Lightning線的平價版iPad，相信Apple終究會維持定價較經濟的中階／入門系列產品線。

至於iPad 7，螢幕由第六代的9.7吋升至10.2吋，或會變成無邊框，而且機身更細的機種。Home掣消失，改以Face ID啟用，略似「迷你版Pro」。iPad mini自2015年起便無更新，如果iPad 7真如此假設般面世，iPad mini 2019年版（或稱iPad mini 5）有可能是mini系列之絕響。iPad mini定價（港幣3,088元起）素來比iPad（港幣2,588元起）高，要是iPad 7有上述的「超進化」（Mon加大機身卻縮小），本身就更貴的mini系吸引力可謂大打折扣。

最後值得一提的是，外界有傳聞指Apple將於3、4月，陸續分散地推出新硬件產品（傳聞的iPad、Airpods 2、AirPower、iPhone SE2、iPod Touch等） ，而它們在3月25日「it's show time」的發布會，未必會一次過發放出來，究竟最後發布會有什麼「新東西」帶給果迷們呢？抵目以待吧。

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