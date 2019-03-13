睇完《Marvel隊長》想養Goose？超萌看門貓貼紙　暗中觀察極像真

超真又超萌的貓貓貼紙，大玩光學錯覺。一副「暗中觀察」的好奇模樣，貼在牆上高真是好似有隻貓偷睇你，是日本怪雞精品店Village Vanguard旗下Delusion Mapping設計系列最新出品。

近期《Marvel隊長》的貓貓Goose大熱，好多人看完都想養貓，但無奈不是個個家庭都容許，以下介紹這款貼紙就可能幫到大家「止痕」。有隻貓在牆上角落，居高臨下凝視住下方。只是你如果去逗牠玩，牠沒有反應，甚至連少少動作都無，完全沉默沒有喵鳴。如果信有真貓跟你共處一室，那你就輸了！因為那隻「貓」只是一張貼紙。

Delusion Mapping貓暗中觀察牆上貼紙：貓貓穿牆窺伺你，真是好像真。

隸屬日本年輕人新奇玩物連鎖店Village Vanguard旗下、曾開發「假大胸」妄想Tee恤的日本詼諧設計團隊「Delusion Mapping」又有新搞作，帶來可愛貓在牆身凹入去的洞穴窺看人類的「妄想系」貼紙。如果你是愛貓人，租住的居所卻不能養動物，那可以用此產品一圓做「奴才」的美夢。

「從牆上而來的貓」（壁からネコ）是「妄想映射貼紙」（妄想マッピングステッカー）系列第一作，尺寸為18厘米乘18厘米，每張官方網購價為1296日元。設計師以獨特的「夢想測繪技術」來實現人們暗中想像的世界。應用「透視法」的視覺藝術技巧，設計從底部延伸上頂部，當用家從對角線下方觀察時，可以逼真地再現「有隻貓俯視自己」的外觀，唔知第時有無機會同Marvel合作，推出《Marvel隊長》隻勁貓Goose的版本？因此官方建議黏貼位置高過頭，最好接近天花。​

Delusion Mapping貓暗中觀察牆上貼紙：方建議黏貼位置高過頭，最好接近天花，由低望向高的透視效果先強。​

值得一提就是，PVC板材的貼紙附有柔軟但安全的黏貼劑，撕走時也不會在牆身上留低痕跡，方便更改位置和搬屋清理。Delusion Mapping是日本創意設計師Takayuki Fukusawa開發的光學錯覺產品，昔日的搞笑產品最著名莫過於一批「假大胸」Tee恤，好像乳量增大光學幻覺Tee恤和模擬前胸拉鍊上衣。