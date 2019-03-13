【坂道AKB】新歌MV戰衣埋秘密座右銘　山下美月撐住自己靠呢句…

由AKB48 Group以及坂道系列偶像團體所組成的「坂道AKB」第三波歌曲《初恋ドア》的最新日前正式公開，繼第一二波單曲《誰のことを一番 愛してる？》、《国境のない時代》各由欅坂46成員平手友梨奈、長濱禰留擔任中央位置後，作為同系列第三首單曲，今次由乃木坂46的次世代王牌候補成員山下美月擔任中央位置。

按圖看坂道AKB第三波歌曲《初恋ドア》拍攝花絮▼

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這次單曲的組成也有別於以往是AKB48 Group、乃木坂46、欅坂46各六名成員參與，這次是以AKB48 Group的10名成員以及乃木坂46、欅坂46、日向坂46各5名成員所組成。而日前在日本NHK電視台播出的《AKB48 SHOW》上介紹了AKB48第55張單曲《ジワるDAYS》Type-B收錄的本作MV拍攝花絮，並公開了服裝上的祕密。

擔任中央位置的山下美月笑言，乃木坂46的服裝將成員包得勁實「幾乎沒有露出皮膚」（ISHIHARAshin_Twitter）

AKB48集團核心的「粉色」、乃木坂46的「紫色」、欅坂46的「綠色」及日向坂46的「水色」，每個團體各自的顏色都在服裝上的緞帶表現出來，擔任中央位置的山下美月也提到，乃木坂46的服裝將成員包得勁實「幾乎沒有露出皮膚」。另外，服裝上的緞帶除了顯示團體的代表色外，上面還有寫着與成員的印象對應的偉人名言，雖然導演表示「希望能讓這句話陪着大家繼續向未來前進」，但在影片的視覺上要看清楚全部成員上面印的座右銘是幾乎不可能的事，於是，這期節目就為觀眾們公開了每一個人服裝上面的「秘密」。

MV導演希望每人能引用一句格言陪着大家繼續向未來邁進，想知眾女座右銘係乜？▼

【「坂道AKB」第三作「初恋ドア」服裝 名言集】 【AKB48 Group】 瀧野由美子：Every day is a new day.（每天都是新的一天）——Ernest Hemingway 田中美久：Every moment is a fresh beginning.（每個瞬間都是全新的開始）——Thomas Stearns Eliot 山内瑞葵：Genius is 1 percent inspiration, 99 percent perspiration.（天才就是1%的天份加上99%的努力）——Thomas Edison 岡部麟：He who moves not forward, goes backward.（不向前邁進的人就是在後退）——Johann Wolfgang von Goethe 下尾みう：He who is no courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.（沒有勇氣承擔風險的人，他的人生將一事無成）——Muhammad Ali-Haj 坂口渚沙：Hope is a waking dream.（希望猶如醒著的夢）——Aristotélēs 福岡聖菜：In the middle of difficulty lies opportunity.（機會就在阻礙之中）——Albert Einstein 矢作萌夏：never, never, never give up.（絕對、絕對、絕對不要放棄）——Winston Churchill 小栗有以：Stay hungry. Stay foolish.（求知若飢，虛心若愚）——Steve Jobs 梅山戀和：You’ll never find a rainbow if you’re looking down.（如果你總是低著頭，那麼你永遠無法看見彩虹）——Charlie Chaplin

【乃木坂46】 山下美月：Although the world is full of suffering, it is full of the overcoming of it.（雖然這個世界充滿了苦難，但也充滿了征服苦難的事情）——Helen Keller 梅澤美波：Everything you can imagine is real.（你所能想像的全部都是現實）——Pablo Picasso 大園桃子：If you can dream it, you can do it.（如果你夢想得到，就有可能做得到）——Walter Disney 久保史緒里：Imagination means nothing without doing.（不付諸行動的想像是沒任何意義的）——Charlie Chaplin 與田祐希：Insanity：is doing the same thing over and over and expecting different results.（所謂瘋子就是不斷重複做同樣的事，卻期待有不同的結果）——Albert Einstein

【欅坂46】 小池美波：Happiness depends upon ourselves.（快樂靠自己）——Aristotélēs 鈴本美愉：Let him who would move the world, first move himself.（要推動世界的人，自己要先行動）——Socrates 小林由依：Live to the point of tears.（原文完整為"Men must live and create. Live to the point of tears."人必需生活和創造。活到淚流下來的那一瞬間）——Albert Camus 菅井友香：Those who live are those who fight.（生存的人就是在戰鬥的人）——Victor Hugo 土生瑞穂：Words are loaded pistols.（文字就像上了膛的手槍）——Jean-Paul Sartre

【日向坂46】 齊藤京子：Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.（如果一個人從沒失敗過，那他肯定沒嘗試過新的事物）——Albert Einstein 小坂菜緒：Learn what is to be taken seriously and laugh at the rest.（認真思考並學習事物，並在休息時放聲大笑）——Hermann Hesse 加藤史帆：Name the greatest of all inventors. Accident.（最偉大的發明家叫做「偶然」）——Mark Twain 渡邉美穂：Peace begins with a smile.（和平從微笑開始）——德蘭修女（Mater Teresia） 佐佐木美玲：Paths are made by walking.（道路是人走出來的）——Franz Kafka

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】