【坂道AKB】新歌MV戰衣埋秘密座右銘　山下美月撐住自己靠呢句…

按圖看坂道AKB第三波歌曲《初恋ドア》拍攝花絮▼

這次單曲的組成也有別於以往是AKB48 Group、乃木坂46、欅坂46各六名成員參與,這次是以AKB48 Group的10名成員以及乃木坂46、欅坂46、日向坂46各5名成員所組成。而日前在日本NHK電視台播出的《AKB48 SHOW》上介紹了AKB48第55張單曲《ジワるDAYS》Type-B收錄的本作MV拍攝花絮,並公開了服裝上的祕密。

AKB48集團核心的「粉色」、乃木坂46的「紫色」、欅坂46的「綠色」及日向坂46的「水色」,每個團體各自的顏色都在服裝上的緞帶表現出來,擔任中央位置的山下美月也提到,乃木坂46的服裝將成員包得勁實「幾乎沒有露出皮膚」。另外,服裝上的緞帶除了顯示團體的代表色外,上面還有寫着與成員的印象對應的偉人名言,雖然導演表示「希望能讓這句話陪着大家繼續向未來前進」,但在影片的視覺上要看清楚全部成員上面印的座右銘是幾乎不可能的事,於是,這期節目就為觀眾們公開了每一個人服裝上面的「秘密」。

MV導演希望每人能引用一句格言陪着大家繼續向未來邁進,想知眾女座右銘係乜?▼

梅山戀和:You’ll never find a rainbow if you’re looking down.(如果你總是低著頭,那麼你永遠無法看見彩虹)——Charlie Chaplin

矢作萌夏:never, never, never give up.(絕對、絕對、絕對不要放棄)——Winston Churchill

福岡聖菜:In the middle of difficulty lies opportunity.(機會就在阻礙之中)——Albert Einstein

下尾みう:He who is no courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.(沒有勇氣承擔風險的人,他的人生將一事無成)——Muhammad Ali-Haj

岡部麟:He who moves not forward, goes backward.(不向前邁進的人就是在後退)——Johann Wolfgang von Goethe

瀧野由美子:Every day is a new day.(每天都是新的一天)——Ernest Hemingway

【乃木坂46】

山下美月:Although the world is full of suffering, it is full of the overcoming of it.(雖然這個世界充滿了苦難,但也充滿了征服苦難的事情)——Helen Keller

梅澤美波:Everything you can imagine is real.(你所能想像的全部都是現實)——Pablo Picasso

大園桃子:If you can dream it, you can do it.(如果你夢想得到,就有可能做得到)——Walter Disney

久保史緒里:Imagination means nothing without doing.(不付諸行動的想像是沒任何意義的)——Charlie Chaplin

與田祐希:Insanity:is doing the same thing over and over and expecting different results.(所謂瘋子就是不斷重複做同樣的事,卻期待有不同的結果)——Albert Einstein