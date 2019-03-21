AirPods 2代 沒改色 沒防水 5個不買AirPods 2的理由？

AirPods 2代面世，這部Apple第2代真無線耳機，究竟值唔值得升級？未係AirPods用家又應該出手嗎？

萬眾期待的AirPods 2代真無線藍牙耳機面世，一如所料增加無線充電功能，但另一些期待元素：黑色機身、防水、改款都一一落空，究竟值唔值得升級？未係AirPods用家又應該出手嗎？

AirPods 2代已經上市，售價為$1699

AirPods 2代連無線充電盒／AirPods 2代連一般充電盒／單買AirPods無線充電盒，3款真係photohunt都未充見到分別，小心買錯。

AirPods 香港行貨購買連結

黑色肌膚給他的意義…… 好可惜，黑色AirPods的幻想落空了。（網上設計圖片） 冇色揀！ 就如JK蘿琳從沒提過妙麗是白種人，apple也從未講過會出「黑色AirPods」，一直只是網上流言！雖然，AirPods用得多會變黃、機盒會染上褲袋顏色（尤其牛仔褲藍），但當以上情況出現，你的AirPods也使用了一定時數、很快沒電吧？apple只是想提醒你定時換新機而且，體貼！（曲）

日本AVIOT 的 TE-D01B 系列有黑／銀／藍3色，配色設計都比AirPods精美得多。各售$1280

AirPods 2仍然沿用EarPods那個非入耳式／無耳棉設計，好處是戴很久都不會焗，但實在有點易掉，除非你像圖中的仁兄這樣穿戴吧。 仍然不是入耳式 冇改款勁易甩！ AirPods的耳機設計，其實沿自跟機耳機EarPods，這款非入耳式、不使用耳棉的耳機，雖然聲言經長時間研究人體工學才得出的design、適合絕大部份人類耳形的，但大汗時仍然很易掉下、AirPods 2曾經有傳會改為入耳式，但最終就一點也沒變，令人失望。

為防AirPods掉下，人類使出各種奇怪的方法……

紅米 AirDots只售99.9人民幣，但已有藍牙5.0、4小時電量。相比下AirPods 2當然是「好貴」。 加無線充 但賣貴了300蚊！ 其實當年8 plus曾加了無線充電功能，售價也剛好比7 Plus推出時的初期定價貴300蚊，所以apple心目中，無線充電這功能就是值$300。如果你是iPhone用家，可能就比較不覺得AirPods 2賣貴了，且它有提供非無線充版本，均均真真的平300，其實apple開價是蠻老實的。不過，其實要為舊款AirPods加無線充電，還有更便宜的方法，就是買第3廠我機套、套在原裝盒上，一來增加了無線充功能，有些更令機盒防水。

這款 THECOOPIDEA BEANS Pro 藍牙5.0真無線耳機，有無線充電，IPX7防水都只是賣$899，比AirPods 2的無線充電盒貴200蚊而已。

要解決電盒防水問題就不難，網上買個防水套不用60蚊。但AirPods耳機本身不是防水，就難以解決。 冇防水！ 當apple watch 已能防水，還很期待AirPods 2可同樣防水，戴去邊游泳邊聽歌，可是新AirPods仍然唔公開IPX防水指數。不過我也提過，AirPods其實是戴不穩的，戴去游泳很易掉失，所以不設防水似乎仍是apple細心安排下的決定。（曲）