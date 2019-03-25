新開張「東京黃金泡茶」飲到變色？兩大打卡位：潮童猩猩、洗腦歌

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

相信很多香港人都有去過新宿歌舞伎町機械人餐廳「ROBOT RESTAURANT」，甚至已成為觀光景點。最近這間人氣Icon餐廳擴充營業，於地鋪新開「東京黃金泡茶 BUBBLY BUBBLES」，成為最新打卡熱點！新店成為日本Twitter熱話，除了名物「變色泡茶」，更大原因是店內的「猩猩」與「洗腦歌」，加起來成為鎮店三寶！

「BUBBLY BUBBLES」就在機械人餐廳旁邊，黃金店面閃閃生輝。

幻變色彩黃金泡茶
「BUBBLY BUBBLES」是一間珍珠奶茶店，店內共有九款特色飲品，價格介乎300～650円，其中最具人氣的兩款分別是「OUGON AWACHA」及「MAJORA BLUE」，使用獨有黃金泡茶葉，而賣相更是會「紫溝橙變粉」及「黃溝藍變綠」的幻變色彩，絕對是打卡呃LIKE最潮名物。

BUBBLY BUBBLES賣點（按圖了解）：

+2

聽洗腦歌跟猩猩合照
除了泡茶變色吸引眼球，新店還專程找來兩隻大猩猩Cosplay跟客人合照，兩隻潮童猩猩一隻Sharp Green一隻Sharp Pink正好是黃金泡茶色彩，拿著飲品跟他們合照最適合不過。更厲害是店鋪無間斷播放洗腦歌，令人遠處未見店面先聽歌，連當地日本人都在Twitter分享說：「中毒性非常高」！

01宅民黨
3rd Party Code
Starbucks Reserve星巴克臻選 東京烘焙工坊　賞櫻勝地打卡新地標
【遊日情報】東京JR山手線3月調整班次　尾班車改時間夜遊要注意
日本AMAZON網購教學　自選便利店取貨：實測唔識日文都得
日本自由行必備App「ロケスマ」輕鬆尋找美食iOS、Android都用到
【宅宅旅行團】大阪頂點阿倍野HARUKAS　跟翠如吃喝玩樂享受人生
【宅宅旅行團】日本和歌山 Adventure world 餵長頸鹿睇獅子熊貓
【宅宅旅行團】跟翠如做果醬　和歌山昭和風莊園內有乾坤？
ACG歷史迷必到日本關西和歌山　尋訪熊野水軍秘密基地
日本環球影城USJ COOL JAPAN 5周年狂歡　翠如教路同Minions互動
JR-WEST PASS特設USJ優惠套餐　爽玩關西廣域入環球影城探柯南
日本環球影城COOL JAPAN五周年柯南新主題　翠如扮偵探玩轉USJ
秋葉原遊舍工房　買件即場DIY自製鍵盤　分體變色任你改
《Kingdom Hearts 3》東京迪士尼大使酒店主題房　用主角鑰刀開門
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。