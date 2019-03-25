新開張「東京黃金泡茶」飲到變色？兩大打卡位：潮童猩猩、洗腦歌

相信很多香港人都有去過新宿歌舞伎町機械人餐廳「ROBOT RESTAURANT」，甚至已成為觀光景點。最近這間人氣Icon餐廳擴充營業，於地鋪新開「東京黃金泡茶 BUBBLY BUBBLES」，成為最新打卡熱點！新店成為日本Twitter熱話，除了名物「變色泡茶」，更大原因是店內的「猩猩」與「洗腦歌」，加起來成為鎮店三寶！

「BUBBLY BUBBLES」就在機械人餐廳旁邊，黃金店面閃閃生輝。

幻變色彩黃金泡茶

「BUBBLY BUBBLES」是一間珍珠奶茶店，店內共有九款特色飲品，價格介乎300～650円，其中最具人氣的兩款分別是「OUGON AWACHA」及「MAJORA BLUE」，使用獨有黃金泡茶葉，而賣相更是會「紫溝橙變粉」及「黃溝藍變綠」的幻變色彩，絕對是打卡呃LIKE最潮名物。

BUBBLY BUBBLES賣點（按圖了解）：

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聽洗腦歌跟猩猩合照

除了泡茶變色吸引眼球，新店還專程找來兩隻大猩猩Cosplay跟客人合照，兩隻潮童猩猩一隻Sharp Green一隻Sharp Pink正好是黃金泡茶色彩，拿著飲品跟他們合照最適合不過。更厲害是店鋪無間斷播放洗腦歌，令人遠處未見店面先聽歌，連當地日本人都在Twitter分享說：「中毒性非常高」！