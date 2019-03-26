Apple蘋果發佈會懶人包　5大重點Apple Card信用卡、TV+、Arcade

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Apple 早前已經把新Air Pod、iPad Air 等硬件事先推出，那今次 Apple Special Event 蘋果特別發布會究竟有什麼？以下5項重點懶人包快速睇：

Apple News+ 整合超過300雜誌

Apple News更新為Apple News+，除了新聞外追加雜誌功能，整合大量不同種類的雜誌，有TIME、National Geographic、Essence等等，更是互動式電子書。月費為$9.99美金，更有Family Sharing功能可與家人免費分享。首個月提供免費試用，但香港未有。

+17
+16
+15

推出自家信用卡Apple Card

可能是大家最關注、也是最驚喜的項目，Apple推出自家信用卡，可以在手機直接開通及使用，完全無年費、無國際服務費，更加無遲交罰款及過額罰款。用App提供齊全的付款記錄、理財設定等等，有名為Daily Cash的現金回饋系統，例如用Apple Pay或在Apple Store購物便有回饋。實體卡本身無印上Card Number、CVV、過期日等，資料儲存於Apple Wallet內，相較一般信用卡更加安全。蘋果與Goldman Sachs及Master Card合作推出，預定夏季於美國推出。

Apple Card 實體信用卡　iPhone 直接申請 彈性還款 每日現金回贈
+22
+21
+20

月費式遊戲平台Apple Arcade

有見免費App及收費App的受歡迎程度相差極遠，Apple決定推出月費式的遊戲平台Apple Arcade。將提供超過100款全新製作的獨佔遊戲，以具創意、高質素、趣味為前題。可看到有製作人坂口博信、Ken Wong、Will Wright等，亦見到會有SEGA的超音鼠。Apple Arcade提供Family Sharing功能、離線遊玩、無廣告等等。預計會在2019 年底推出，但訂閱之價格未定。

Apple Arcade月費玩高質素遊戲　告別無課金抽蛋
+34
+33
+32

整合多個影視平台Apple TV

Apple TV追加新的Channel，集合包括HBO、Starz、SHOWTIME、CBS All Access、Smithsonian Channel、EPIX、Tastemade、Noggin等極多的影視來源，一個平台提供它們的電視節目、電影、運動節目、兒童節目等。用戶可付費訂閱個別的頻道，或自選購入或租借節目，系統亦能跟隨用戶口味自動推薦合適的節目。可在Apple各裝置、Smart TV等觀看。Apple TV將先於10個地區推出，未來將追加至100+個地區。

+12
+11
+10

自組節目製作團隊Apple TV+

Apple請來大批製作人及演員製作自家製的獨佔節目，該Channel名為Apple TV+。請來大量知名導演、名星參與，包括Oprah Winfrey、Steven Spielberg、Jennifer Aniston、Reese Witherspoon、Octavia Spencer、J.J. Abrams、Jason Momoa、M. Night Shyamalan 和Jon M. Chu 等。類型包括有電視節目、電影及紀錄片等，Apple TV+將會在100+地區提供服務，預定今年尾推出。

Apple TV+ 荷里活猛人加盟　史匹堡美國隊長水行俠打 Netflix
+24
+23
+22

至於早前傳聞的 iPhone SE2，發布會上沒有出現

傳新iPhone跟隨三星及華為　可為其他設備無線充電
報道指取消製作原創劇集　Youtube已否認
法庭文件曝孟晚舟被捕時身帶「Apple三寶」　僅有一部華為手機　
iPhone SE 2 現身？官網、配件廠齊漏風聲！有3.5mm﹑全屏幕
庫克稱蘋果期待中國進一步開放市場
iPhone 6s成蘋果最輝煌年代？　網民：IP4掀起炒機潮先係最經典
AirPods 2 新舊兩代比較！新用家入手？舊用家升級？一文詳解！
蘋果 vs Spotify：音樂工業公義戰？還是雞爭鵝鬥？
iPhone XR CSL限時優惠齋機齊色減800　XS Max最高減1200蚊
AirPods 2 有得賣！電量更多、無線充電、支援Hey Siri
iMac 2019 登場！Intel 9 代處理器效能提升 2 倍【Apple HK】
懶理Apple攪局　Netflix︰不會參與對方新串流媒體服務
iPad 2019新機！iPad Mini、iPad Air齊支援Pencil【Apple HK】
【iPhone 6停產】傳IP6系列5月中旬停產　蘋果最暢銷iPhone成絕響
AirPods 致癌傳聞真實事件簿　真係有科學家聯署？Apple 點回應？
iPad 要學生自己買、強制只裝學校 Apps？家長網上叫苦！
蘋果公司內蒙古數據中心動工　預計明年運營支持中國iCloud服務
【蘋果高通專利案】美國法院首判高通勝訴　蘋果侵權須賠2.4億

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！好玩gadgets情報攻略及評測即時放送！ 立即下載：https://hk01.app.link/xCr9HdE3vO

 

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。