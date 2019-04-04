【Apple官方網站 HomePod 減價】Apple HK 將 HomePod 智能喇叭減價，於4月4日突如其來的劈價是否入手的好時機？

減幅超過14%

Apple官方網站（包括Apple HK）於4月4日開始，將Apple HomePod智能喇叭的售價，由原來的HK$2,799減至HK$2,399，一口氣平400元，減幅達14.3％，即近85折已經可以購買在今年1月中才正式在香港發售的HomePod！以上售價並未計入「AppleCare+」2年技術支援及意外損壞保障服務計劃（須另加HK$349）。

Apple HK 官方網站突然將HomePod減價至 $2,399，近85折入手！

HomePod埋身睇【點圖放大】

Apple HomePod簡約機身及包裝的設計（林勇攝）

是時候買HomePod嗎？

雖然Apple去年已推出HomePod，但過去只對應英文Siri及只能在美國部分地區才能買到的問題，到今年1月中於香港推出後才圓滿解決。是次HomePod減價為全球性，美國HomePod（US$349 減至US$299）、英國HomePod （£319 減至 £279）亦以大約14-15%減價，蘋果對中期產品突然減價情況甚少出現，對上一次就是Apple TV於2015年的減價了。

經HK01測試後，HomePod的音色、對應中文（廣東話）「喂，Siri」的控制，當作家庭音響用，都有出色表現，特別在語音操作（設定鬧鐘、記事、編排日程表及找尋iPhone）等都容易達成；以現時售價來計，以約85折入手加入AppleCare+ 兩年保養（HK$2,399+HK349），雖然接近原價HK$2,799，但坊間對HomePad維修不多的情況下，平機價加保養可保證兩年正常使用，加上Apple亦未有新一代HomePod消息，現時買一套看來相當化算！

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