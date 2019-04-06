傳 Samsung Galaxy A90 配備旋轉 + 滑出式鏡頭設計？

Samsung Galaxy A90（2019）下周將會正式發布，近日坊間又有針對其設計有傳聞流出，指其除了真全屏以外，前鏡頭會結合滑蓋及自轉摩打鏡頭，再次帶來一點新意。（文：黎生）

自 Samsung 決定將新設計及規格於 Galaxy A 系列率先試用後，Galaxy A 系列亦變得備受重視。即將下周正式發布的 Samsung Galaxy A90（2019）便被指將會捨 Infinity-O 的開孔屏設計，而改為真全屏設計，為用戶帶來最理想的全屏視覺體驗，並配上滑動式相機模組以收藏自拍相機。

有網民就根據傳聞製作了一個 Galaxy A90 的相近設計，重點當然是推蓋 + 旋轉鏡頭，但最終外型是否如此則尚未確定：

有別時下採用前置相機及主相機旳設計。Samsung Galaxy A90 只備有主相機組，因相機模組可以自由旋轉 180 度，故當用家自拍時，只要滑出機背的相機模組並將主鏡旋轉便可拍攝，輕鬆解決以往全屏手機自拍時的問題。整個概念不算新穎，但卻算相當實用。

另外，Samsung Galaxy A90（2019）亦將會採用屏下指紋解鎖技術，只是會像 S10 一樣採用超聲波技術還是光學方案進行解鎖，則有待官方數日後確認。

資料來源：GSMArena

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