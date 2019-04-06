《超寫實戰場模擬器TABS》進入付費測試　惡搞系Sandbox夠過癮

各位還記得《超寫實戰場模擬器（暫譯：Totally Accurate Battle Simulator）》嗎？該款由獨立開發團隊Landfall所打造的沙盒模擬遊戲在2016年初次曝光後，便靠著相當誇張的物理效果呈現了許多非常不寫實的戰場景象，而在經歷了近3年的開發後，該款遊戲也終於在近期脫離了Alpha測試，進入了付費測試階段。

付費測試版本將帶有兩種模式供玩家體驗，一種為簡易的沙盒模式，供玩家在無限制的狀況下自行佈署兩方軍力，享受各種令人噴飯的交戰情景。另一種模式則是戰役模式，該模式將會擁有各式各樣的關卡供玩家挑戰，必須在有限的資源選擇下贏下戰局。《超寫實戰場模擬器》目前僅在Steam平台上以NT$268（約港幣68元）的價格進行付費測試中，且是一款單人遊玩的模擬遊戲，玩家若喜愛觀看帶入各種惡搞要素的大場面戰鬥，則該作絕對是一款你不得錯過的佳作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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