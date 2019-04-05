《Darkborn》遊戲畫面曝光一反傳統！玩家扮演怪物向邪惡人類報復

The Outsiders 宣布，預定於 PS4／Xbox One／PC 等平台推出一款新作遊戲《Darkborn》，並公開長度達 15 分鐘以上的最新實機展示影片讓玩家們搶先確認。

本作為之前參與製作《Battlefield 戰地風雲3》、《Payday 劫薪日2》等人氣作的歐美知名遊戲開發者「David Goldfarb」領軍的 The Outsiders 全新推出，於 2016 年以《Project Wight》名義發表的新作遊戲。在遊戲中，玩家們將扮演家人都因為野蠻的人類而慘遭殺害的怪物（與一般扮演家人遭怪物殺害的主角設計剛好相反），並為了向人類報復展開一連串復仇的動作冒險。

另外在本作中，除了高潛行性的遊戲玩法外，還搭載了所謂「Death Gift」，當玩家們打倒對手後可以讓角色獲得成長的獨特養成系統。簡單來說，玩家們在一開始雖然只是一隻小怪物而已，不過可以隨著不斷殺害吞食敵人來讓自己獲得成長體型變大，並藉此獲得所謂「Whip Attack」，可以用鞭子來攻擊戰鬥的新技能等等。

而在這次官方所公開的影片裡，除了收錄有著維京人樣貌風格的人類與怪物之間的戰鬥之外，還有怪物如何活用潛行或正面突破等戰法進行攻擊，或是與頭目之間的戰鬥等最新畫面，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

點圖看更多遊戲畫面▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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