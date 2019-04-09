ASUS ZenFone 6 將有新設計、手機滑屏上／下皆可推？

ASUS 雖然缺席了 MWC 2019，但旗下的 Zenfone 6 依然備受關注。但近日坊間卻流出了另一款 ASUS 手機的設計，透露 ASUS 正在研發一款可上下滑動屏幕的全屏手機。（文：黎生）

今次的設計由流出界大神 Evan Blass 上載，據講出自其中一位參與 ASUS ZenFone 5 的設計師手筆。有別一般全屏手機，ASUS 上下滑屏手機不但為手機帶來滑動式前置鏡頭，更帶來了滑動式喇叭，使手機整體效能更強時，又不會使機身過分地變厚。

坊間預計 ASUS 上下滑屏手機的前置鏡頭將提供 120º 廣角自拍的能力，而喇叭更會採用 Harman Kardon 喇叭，使手機音效更為出眾。至於其他硬件規格方面，則有消息指手機將支援 5G 網絡，意味手機將會搭配 Qualcomm Snapdragon 855 處理器等旗艦級規格。另外，ASUS 早已擁有多鏡配置的攝影技術，故主鏡組最少亦是雙攝配置。

ASUS 上下滑屏手機確實為全屏手機帶來一點新意，不過目前這個設計就是 ZenFone 6 的最終定案？暫時就仍有待考證。