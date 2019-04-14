iPhone Siri 點解咁大膽咒梁振英 RIP？原來畀Wiki維基百科玩殘…

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

iPhone Siri 一向標榜自己是智能助理，語音對答能知天下事。不過有網民就發現，近日向 Siri 提問國家領導人級別但暫時無業的前特首梁振英近況，竟得到 Siri 回答梁振英已於星期一去世，享年 64 歲。唔通梁振英真係死咗咁開... 放自由嘅香港竟然無人知？

原來今次「幸好」是誤報，仲要是因為Wiki維基百科連累？

iPhone Siri 屬高科技智慧產品，當然唔會隨便咀咒好人死於非命！不過大家若果問 Siri「梁振英死咗未」，恐怕會得到以下答案：

「梁振英死於今個星期一，享年 64 歲。」（截圖）

唔通，成功引入大量優質中國移民，將低等的廣東話從香港滅絕的偉大航手梁振英同志，已經遭逢不測？天命呀！

且慢，其實 Siri 能知天下事，一直是因為信賴 Wikipedia 維基百科提供消息，不過咁，修改維基百科其實並不需要任何專業知識或資格，維園阿伯只有懂得簡單登記帳號，一樣可以隨便修改維基百科內容。維基百科這樣開放修改權限，原意是希望匯集所有人的知識，令百科全書可以成為大家的百科全書。不過亦因為這樣的機制，令維基百科經常會出現不盡不實的資訊，甚至經常淪為惡作劇的工具。

維基百科惡搞梁振英已死（按圖放大）

最後Wiki維基百科方面似乎亦留意到今次惡作劇，暫時已經將關於梁振英的頁面鎖定暫停修改功能，已編輯確認梁振英尚未離世。

其實之前有不少Wiki維基百科的資料都被網民惡搞，輸入不實或搞笑的資料，如Donald Trump曾被換上性器官的相片、車路士中場球員佐真奴被稱為「沙利契仔」以及「逗住型中場」等，所以大家再查閱wiki資料時都要小心。

更多Wiki維基百科被篡改惡搞資料的例子（按下圖放大）

+4
+3
+2
Huawei P30 系列香港開賣　Leica 四鏡 Pro 唔使七千有驚喜
Samsung Galaxy Fold 官網開始登記有貨即通知？搶先用摺機做潮人
GAME BOY誕生30周年　美國隊長同黑寡婦都話童年回憶返晒來！
化身戰士到冥府解救戀人靈魂！《Hellblade》雙版本比較畫面公開
Sony a7III、a7RIII 無反相機新功能　幫貓狗毛孩影靚相無難度
Oppo Reno 全球首部 10 倍混合光學變焦手機發布
【佛心任天堂】失落的龍絆將更新　抽蛋池移除龍輝護符再送石補償
7-11便利店日本推「7pay」電子付款系統　未來可節省收銀員人手？
前AV女優蒼井空網上直播生B過程　教你用VPN直擊收看「賽事」實況

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票
按此瀏覽武博專頁

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。