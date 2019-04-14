iPhone Siri 點解咁大膽咒梁振英 RIP？原來畀Wiki維基百科玩殘…

iPhone Siri 一向標榜自己是智能助理，語音對答能知天下事。不過有網民就發現，近日向 Siri 提問國家領導人級別但暫時無業的前特首梁振英近況，竟得到 Siri 回答梁振英已於星期一去世，享年 64 歲。唔通梁振英真係死咗咁開... 放自由嘅香港竟然無人知？ 原來今次「幸好」是誤報，仲要是因為Wiki維基百科連累？

iPhone Siri 屬高科技智慧產品，當然唔會隨便咀咒好人死於非命！不過大家若果問 Siri「梁振英死咗未」，恐怕會得到以下答案：

「梁振英死於今個星期一，享年 64 歲。」（截圖）

唔通，成功引入大量優質中國移民，將低等的廣東話從香港滅絕的偉大航手梁振英同志，已經遭逢不測？天命呀！



且慢，其實 Siri 能知天下事，一直是因為信賴 Wikipedia 維基百科提供消息，不過咁，修改維基百科其實並不需要任何專業知識或資格，維園阿伯只有懂得簡單登記帳號，一樣可以隨便修改維基百科內容。維基百科這樣開放修改權限，原意是希望匯集所有人的知識，令百科全書可以成為大家的百科全書。不過亦因為這樣的機制，令維基百科經常會出現不盡不實的資訊，甚至經常淪為惡作劇的工具。

維基百科惡搞梁振英已死（按圖放大）

最後Wiki維基百科方面似乎亦留意到今次惡作劇，暫時已經將關於梁振英的頁面鎖定暫停修改功能，已編輯確認梁振英尚未離世。

其實之前有不少Wiki維基百科的資料都被網民惡搞，輸入不實或搞笑的資料，如Donald Trump曾被換上性器官的相片、車路士中場球員佐真奴被稱為「沙利契仔」以及「逗住型中場」等，所以大家再查閱wiki資料時都要小心。

更多Wiki維基百科被篡改惡搞資料的例子（按下圖放大）

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