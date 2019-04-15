Windows 10 Pro + Office 2019 正版都係幾百蚊？教你超值價入手

數碼生活
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基本上每次砌一部新的電腦，都要重新買一次 Windows 軟件，但官方的價格即令使用者「牙痛」。除了等官方或黃金的電腦店減價之外（不過 Windows 很少會有減價），其實有一個外國網站可用優惠價買入正版的 Windows 及 MS Office。

現在要追上遊戲畫面的進步，桌上電腦的硬件經常都要作出更新。可是，現在的電腦配件動輒就過千，一張高階顯示卡甚至可以開出過萬元。如果不是要求最頂級的硬件，或者也可以買中階或二手的配件來減低成本，不過軟件就沒有這種辦法。每次也要重新買 Windows 系統，而且官方價格非常穩定的定左千元水平，導致不少人會決定使用翻版軟件（筆者非常不建議），現在用了以下方法就能以便宜方法入手正版 Windows 軟件。

Hotcdkeys 購買正版 Windows

只要到「Hotcdkeys」就能找到非常便宜的 Windows 軟件，而筆者推薦的是 Windows + Office 的同捆包。Windows 10 專業版＋Office 2019 專業版也只需要 76.85 美元（約 602 港元）；Windows 10 專業版＋Office 2016 專業版也只需要 44.92 美元（約 352.31 港元）。大家要知道，在官網買正版的 Window 10 專業版也索價 1,549 港元，可想而知這個同捆包是多麼優惠。

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復活節 18% 折扣

以上的價錢其實已經非常便宜，但原來網站在復活節前後再推出折扣優惠，只要輸入「Teaster18」就能得到 18% 的折扣。即是 Windows 10 專業版＋Office 2019 專業版的同梱包只要 63.02 美元（約 494.26港元）。大家也可以單買 Windows軟件，包括 Win 8.1 和 Win 7。在這要提醒一點，雖然 Hotcdkeys 指這些軟件是正版，但始終不是官方網站購買下載，自己衡量風險。（暫時都未見有苦主，應該都算穩陣）

購買軟件後，將會直接電郵到用戶的 Email內，如果 12 小時內仍沒收到（已檢查垃圾郵箱），可以 Email 客服查詢。同時，買到的 Windows 軟件只可以在一部主機上使用（洗機後可以在同一主機版上重新安裝）。

還有其他抵買Windows、Office軟件及Steam遊戲（按下圖放大）

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