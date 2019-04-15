PS4《FAR：Lone Sails》繁中版正式發售　挑戰沒有殭屍的末日

H2 Interactive於4月12日宣布，正式發售由 Okomotive 開發的冒險遊戲《FAR：Lone Sails》PS4 繁體中文數位下載版，語言對應繁體中文、簡體中文、英文。

《FAR：Lone Sails》是一款交通工具冒險遊戲。乘坐獨特的交通工具，沿着曾經繁盛文明的軌跡，穿越乾涸的海洋。克服一系列路障和危險天氣，需要讓自己的小車不停前行。這趟旅行會將玩家帶往隨時隨地，玩家要成為同類中的最後一個倖存者。

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遊戲特色

駕馭自己的交通工具：維護和升級你的交通工具，以克服眾多路障，抵禦各種自然災害。

探索一個獨特的世界：探索一個荒涼乾涸的海底，沿着自己人民的足跡尋找遺迹和建築，邊行邊講述一個文明的故事。

體驗一次大氣之旅：從烏雲密布的天空下駛過，任由勁風將你駛向地平線。

一個沒有殭屍的末日世界：只有面對無盡洪荒的你和你的機器。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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