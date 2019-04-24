【耳機評測】Fender TEN 2　鋼鐵紅．美隊藍兩款完全唔同聲？

【耳機評測】Fender Ten 2 這款2019年1圈2鐵耳機最新作，選在4月24日發布，食正《復仇者聯盟4》熱潮，紅金／藍銀兩組配色不單令人聯想起鐵甲奇俠的戰甲和美國隊長的神盾，更各自選用不同物料，聲底尤如MCU兩大台柱，各有特色。

Fender Audio Design Lab 系列新增 TEN 2 一圈兩鐵耳機，繼NINE、NINE 1、TEN 3、TEN 5 及 THIRTEEN 13後，又一中價之作問世。TEN 2 紅金／藍銀兩款不只是改改color，連耳導管的物料都不盡相同。

Fender TEN 2耳機 售價：各$4280

透明膠底部其實有兩個低音氣孔，能調節氣壓，令低音更飽滿。

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在系列定位上，精神上Fender 希望 1圈2鐵配置的TEN 2能成為上代系列FXA7的後繼機，但機體構造上TEN 2其實是TEN 3的簡化版，內部結構相約，抽走了1個動鐵單元，新一代HDBA稀土磁體動鐵單元勝在分析力高，而，10mm HDD（High Density Dynamic driver）動圈比A7的9.25mm提供更多低音，鎂鈦合金震膜帶來大量低頻，發聲精準，透明膠底部其實有兩個低音氣孔，能調節氣壓，令低音更飽滿。

新一批AUDIO DESIGN LAB製作的耳機，都換上光澤黑密封盒，型，但它絕對是一個指紋收集器。（鍾世傑 攝）

Fender TEN 2的紅金配色，即時令筆者想Iron man的戰甲。（鍾世傑 攝）

Fender TEN 2 紅金版：熱情溫暖

Ten 2 紅金版的紅色並不是「利是封」紅，淡淡的紅色施以磨沙面處理，Fender的F字樣挑通位用了有金屬細紋的金色，實中有華。

而機殼內側是全透明3D Print物料，可以看透內部結構，10mm動圈實在是非常搶眼。至於Ten 2 紅金版的耳導管就用了鍍金黃銅，音色比較「柔軟」，低頻下潛力好一點，音色溫和，有如Tony Stark鐵漢柔情的一面。

Fender TEN 2藍銀版：清澈有力

Fender Ten 2 另有藍銀配色，其寶藍色機面同樣使用了磨沙表面處理，F字挑花改用銀色，更細心得機面螺絲都是跟用銀色。淨睇耳機以為紅色比較張揚，原來戴上耳後藍色版更加搶眼。

至於零件物料，Fender Ten 2 藍銀版的導管換上不鏽鋼，特點是低音清晰硬淨，背景音樂的分析力好，有如美國隊長一樣冷靜，有需要時則絕不拖泥帶水，爽快。

Fender TEN 2藍銀配色，根本就是美隊神盾上那顆星星。（鍾世傑 攝）

Fender Ten 2產品規格

單元：10mm HDD動圈單元 + 中音動鐵單元x1 + 高音動鐵單元x1

頻率響應：9Hz – 20kHz

靈敏度：120dB/mW

阻抗：34 Ohm

其實筆者都只是聽了1小時左右，不敢斷言兩款耳機，在唱開聲之後會不會有更大分別。（鍾世傑 攝） 《復仇者4》為第1個MCU系列10年畫上句號，當然要聽聽《IRON MAN》的代表歌曲，AC/DC的《Back in Black》！這首一開場就有大量鼓聲的track，好易就聽出紅／藍兩色Fender TEN 2的分別：紅色的背景樂包圍感更好、有一體感，人聲和節拍都比較溫暖而豐富。至於藍版的鼓聲就一下一下非常清脆，不過人聲就沒有紅危那麼突出。 不過，我自己就覺得兩個版本算是一些細節口味的調節，分別未至於大到影響購買欲，就算為了外殼顏色而選購紅金／藍銀也不會有太大影響。

跟《復仇者聯盟4》同日誕生 發布會搞包場睇戲

所謂擇日不如撞日，Fender Ten 2在4月24日發布，所以索性在戲院安排《復仇者聯盟4》包場及發布會，美國Fender的Product Manager Andy Rowley更特別來港參與，非常有心思。聽閒本來香港代理想搞紅／藍雙色限定，但後期廠方決定為紅金／藍銀版加入不同的導管，左右耳斷不能鴛鴦聲，於是只能取消。

來港參與《復聯4》包場活動的Andy Rowley是Fender Audio Lab in Nashville 的 Product Manager（鍾世傑 攝）

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