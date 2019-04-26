香蕉機 Nokia 8110 專用 Whatsapp、Facebook App 終於出爐

採用 KaiOS 的 Nokia 8110 4G 終於在最新的更新中，正式提供《Whatsapp》及《Facebook》App 下載，實現了年多前的承諾。（文：黎生）

Nokia 8110 4G 於 2018 年 MWC 發布，當時 Nokia 聲稱使用 kaiOS 的手機將會備有專用的《Whatsapp》及《Facebook》App 下載，以方便全球用戶使用這兩款最熱門的軟件，但可惜有關方面一直未有兌現承諾。但到了今日，Nokia 釋出 15.00.17.03 版本的更新檔，終於正式提供相關功能，總算是沒有失約。

用家可於 KaiStore 為 Nokia 8110 4G 下載《Whatsapp》及《Facebook》App。

Nokia 8110 4G 全新的更新檔讓用家望穿秋水，即使容量大小只有 38MB，但手機用家卻等了超過一年的時間。用戶只要安裝更新檔，便可以前往 KaiStore 中直接下載《Facebook》及《Whatsapp》App，大大增加 Nokia 8110 4G 的功能。

據 Nokia 聲稱今次更新檔將於全球推出，相信香港用戶只要稍作等待，即會有相關更新可以下載。

資料來源：nokiapower