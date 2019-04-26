香蕉機 Nokia 8110 專用 Whatsapp、Facebook App 終於出爐

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

採用 KaiOS 的 Nokia 8110 4G 終於在最新的更新中，正式提供《Whatsapp》及《Facebook》App 下載，實現了年多前的承諾。（文：黎生）

Nokia 8110 4G 於 2018 年 MWC 發布，當時 Nokia 聲稱使用 kaiOS 的手機將會備有專用的《Whatsapp》及《Facebook》App 下載，以方便全球用戶使用這兩款最熱門的軟件，但可惜有關方面一直未有兌現承諾。但到了今日，Nokia 釋出 15.00.17.03 版本的更新檔，終於正式提供相關功能，總算是沒有失約。

用家可於 KaiStore 為 Nokia 8110 4G 下載《Whatsapp》及《Facebook》App。

Nokia 8110 4G 全新的更新檔讓用家望穿秋水，即使容量大小只有 38MB，但手機用家卻等了超過一年的時間。用戶只要安裝更新檔，便可以前往 KaiStore 中直接下載《Facebook》及《Whatsapp》App，大大增加 Nokia 8110 4G 的功能。

據 Nokia 聲稱今次更新檔將於全球推出，相信香港用戶只要稍作等待，即會有相關更新可以下載。

資料來源：nokiapower

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票

武博專頁

華為 P30 Pro 最高防水規格手機竟落水即壞？手機防水性能解構
Apple HK有份！蘋果召回iPad一代、Macbook 13A三叉式插頭
Sony Xperia 1 香港試玩　人眼追焦影片手動對焦拍攝功能速試
Samsung 巨型平板、17.3 吋 Galaxy View 2 發布
小米有「創意」！成功取得「凸」字外型專利
【復仇者聯盟4】手機自拍變Avengers 一分鐘自製名場面動畫教學
Windows密碼毋須密密改？微軟新安全基準取消擾民政策
iFixit 拆解 Galaxy Fold：設計差致塵粒入機、超易壞！？
Apple 最快19年尾出 AirPods 3？著名分析師：將會有兩個版本！
Apple產品開倉劈價！MacBook、iPhone、Apple Watch低至一折平賣
iPhone 5G終於有？Apple官方回應最快 20xx年才推出市場
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。