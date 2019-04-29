智能家居入門6問：米家網關、智能插座、家庭套裝性價比評估！

家，本是一個供人飲食、睡眠和儲存財產的地方。但對於中國人而言，家的寓意往往不至於此，它同時也是人們寄託情感的中心。無論是度過童年的老家，還是在外打拼的租房青年，我們願意盡一切努力讓這個居住的地方變得更美好一點。隨著科技的發展，我們對家的建設也逐漸地從裝扮往智能方向前進，變得越來越「硬核」。但是，把住所變得更智能真的是一件很難的事情嗎？會花費很多錢嗎？這次，我根據自己、身邊朋友以及網友的經驗，為大家解答了新手入門智能家居最經常碰到的6個問題。 如果你已經是智能家居「老手」，也歡迎你通過這篇文章把智能家居推薦給你的朋友，讓大家都能享受智能家居帶來的便利。

甚麼是智能家居，為甚麼需要它？

根據百度百科的定義，智能家居（Smart Home, Home Automation）是以住宅為平台，利用綜合佈線技術、網絡通信技術、 安全防範技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，並實現環保節能的居住環境。

如我們常見的遠程控制、定時控制以及家中各電器聯動控制，都屬於智能家居的範疇。那我們為甚麼需要智能家居呢？究其原因，它能夠讓我們的生活更便利。舉個例子，相信許多人都有過出了門才想起，家中的燈或其它電器忘了關的經驗。那怎麼辦呢？你只能老老實實掉頭回家。但如果有了智能家居，你就可以通過手機在遠程關掉它。甚至是設定一個自動化流程：你一旦走出家門，就關掉家內所有電器。可見，智能家居是可以給我們的生活帶來很多便利的，這只是其中一個小例子。據說，Bill Gates家是國外第一個使用智能家居的家庭，至今快有三十年的歷史了。而在中國，隨著Wi-Fi的發展和普及，智能家居控制系統也逐漸走進大眾的視野，無線智能家居也逐漸取代了有線產品。

智能家居分幾種，選哪個好？

在這之前，我們首先要區分兩個概念：

智能家電：是一種電器。如智能電視、智能洗衣機等單一電器，本質上還是電器，不能等於智能家居。 智能家居：是一個平台。其本身就是一個智能化的控制系統。在這個平台上，所有的家電和門窗開關都可以被遠程控制，實現智能化的應用體驗，可以根據用戶的自定義設置，進行各種各樣的智能控制。

也就是說，我們必須要先選擇智能家居平台，然後再去購買這些該平台的硬件產品。主流的平台主要有蘋果和米家，而其中蘋果的價格往往比米家要高上好幾截，且蘋果在中國支持的Homekit的產品也遠沒有米家多。因此，對於智能家居新手而言，更建議先從米家的智能家居入手，一段時間後確定了自己的需求，再決定是否要轉其它平台。本文中也將以米家的智能家居為例進行展開，方便大家理解。

哪些傳統家電能變智能？

首先要明確的是，智能家居不意味著要把家裡的電器重新買一遍，甚至在很多時候，一個49元人民幣的智能插座就能讓你現有的電器秒變智能。

那麼怎麼判斷家裡的電器是否能「變身」智能家居呢？很簡單，在電器開機的狀態下，把插座拔了，再插上，看看你的電器在通電後能否保持開機狀態。如果能，那麼恭喜了，你這個電器是可以通過智能插座「變身」的。這是因為智能插座的原理，是通過控制插座的電源對控制電器的通電或斷電實現的，因此這要求你的舊電器具有機械開關或斷電記憶，即我上面描述的情況。如果你想了解更多舊電器變身智能家居的指南，可以查看AppSo之前發過的這篇文章《最低只需59元！手把手教你把傳統家電，升級成智能家電》。

這是因為智能插座的原理，是通過控制插座的電源對控制電器的通電或斷電實現的，因此這要求你的舊電器具有機械開關或斷電記憶。（APPSO）

智能插座版本這麼多，買哪種好？

看完上面的介紹，相信你已經蠢蠢欲動，打算給家裡來個大改造了。但是打開網頁一搜「智能插座」，你疑惑了：Wi-Fi 版、ZigBee 版、基礎版、增強版。一個智能插座怎麼這麼多版本，而且長得完全一樣啊喂！它們到底有什麼區別，新手應該買哪個好？首先，我們要了解兩個無線協議的概念：Wi-Fi 無線協議：支持通過米家app 控制電器，家中一旦斷網則失效；ZigBee 無線協議：支持通過米家app 控制電器，支持與環境電器搭配自動化工作，家中斷網仍可正常使用

它們到底有什麼區別，新手應該買哪個好？（APPSO）

理解這兩個概念之後，這些版本有什麼區別就顯而易見了，參見我為大家整理的這個表格可以很清晰的區分 。當然，不同版本之間除了無線協議和插座數之外，還有著一些細小的差別，這裡礙於篇幅就不展開說了，畢竟不是主要矛盾，大家可以自行了解。那麼問題又來了：Wi-Fi 和ZigBee 兩個協議哪個更好？根據我自己的使用經驗，我給大家整理了兩個無線協議的主要優劣勢。

總結來說，Wi-Fi 協議適合初入智能家居門，不想投入過多資金嚐鮮的「小萌新」；ZigBee 協議更適合有計劃改造全家電器，計劃配置多個設備的「大佬」。最後一點需要注意的是，米家智能插座無論是Wi-Fi 協議還是ZigBee 協議都是走的2.4GHz 頻段，家裡必須要有一個這個頻段的Wi-Fi 哦。

甚麼是網關，一定要買嗎？

如果你已經決定要Wi-Fi 版本的智能插座，那麼你大可放心，網關不用買也能照用。如果你已經決定購買ZigBee 版本的智能插座，那麼網關就一定要買了，看看它的流程你就知道了：

如果你已經決定購買ZigBee 版本的智能插座，那麼網關就一定要買了，看看它的流程你就知道了。（APPSO）

為什麼要選擇用ZigBee 作為無線協議呢？其實，ZigBee 和Wi-Fi、藍牙（Bluetooth）一樣，都是一種短距離傳輸的無線網絡協議。第一是功耗。如門窗、人體傳感器等環境信息配件都是靠內置電池供電的，要想這些配件用得更久，無線協議功耗則越低越好，ZigBee 符合「低功耗」這一點的要求。第二是連接設備的數量。剛剛也說過，一個路由器最多能掛十幾個設備，而支持ZigBee 的網關可以掛128 個，而組建一個智能家庭的設備數量可不是一個小數目，在這一點上，只有ZigBee 和Z-Wave這兩個協議達標了。那為甚麼沒選擇Z-Wave 呢？因為Z-Wave 所用頻段是865.2MHz-956MHz，ZgiBee 是2.4Ghz 頻段，而前者在我國是非民用頻段。所以，只能是ZigBee 了。知道自己要買網關之後，你又打開了網頁，搜索「網關」，常規的操作，常規的問題又來了：怎麼網關也有那麼多種啊，該選哪個呀？

一般來說，你搜索「網關」一般會出來兩個結果：米家多功能網關和Aqara 網關。我們可以粗暴地了解為，前者僅支持通過《米家》app 控制，而Aqara 既可用《米家》控制，也可以用iOS 自帶的《HomeKit》控制。有一個你直接搜索搜不出來的是，其實米家的空調伴侶，同樣也是自帶網關功能的。廢話不多說，上表：

如果你家裡沒有也不打算買HomePod，同時對使用原生HomeKit控制智能家居沒有異於常人的執著的話，那麼Aqara網關可以排除了，畢竟它是最貴的，而且現在通過《捷徑》也可以實現用Siri控制米家設備了，具體操作方式可以查看我們之前寫過的指南。

在剩下的兩位選手中，多加20元人民幣（約港幣23元）前買空調伴侶就能多擁有那麼多功能，還要什麼飛機啊！要知道在炎炎的夏日，能夠提前半小時把家裡的空調開好，是一件多麼提升生活幸福感的事情啊！所以說，如果注重性價比，那麼米家空調伴侶絕對是個不錯的選擇。令人窒息的是，官網在售的空調伴侶竟然也有兩種，分別是：米家空調伴侶和Aqara 空調伴侶（升級版）。根據官方的介紹，Aqara 空調伴侶（升級版）和圓的那個沒啥大區別，就多了個電源通斷控制功能和待機節能模式，前者能在空調電流過大時自動斷電，防止起火。

米家的智能家庭套裝值得買嗎？

一般來說，大家潛意識裡都會覺得打包出售的套裝會比單買更便宜：「畢竟我一次性都買這麼多了，廠家讓利給我便宜一點是應該的吧？」實際上真的是這樣嗎？目前，我在米家官方網站搜到的套裝主要有三種：米家智能家庭套裝、米家智能家庭家居溫控套裝、Aqara智能臥室套裝，下圖從左至右便是。根據官網的介紹和定價，我整理了一下這三個套裝的組合價和單買價：

根據官網的介紹和定價，我整理了一下這三個套裝的組合價和單買價。（APPSO）

首先，大家著重看看第二行的米家智能家庭家居溫控套裝，這是什麼操作，單買價比組合價都低？要注意的是，此表格中的價格都是我根據商品的原價計算得出，以米家三天兩頭搞活動、打折的習慣，單買做到比306元人民幣（約港幣356元）低是分分鐘的事。不過，目前米家智能家庭家居溫控這個套裝在官網顯示缺貨中，估計米家也意識到了這個定價實屬智商稅？排除了這個之後，接下來我們再來看看Aqara 智能臥室套裝，要注意，這個套裝裡的所有設備都是Aqara 版的，對，就是個啥都跟米家一樣都就是比米家要貴一點的Aqara。可以看到，組合價比單買價便宜了64元人民幣（約港幣74元），但是由於商品有很多事需要內嵌的牆壁型插座，因而我認為更適合不是租房住、有比較強動手能力的進階型玩家，新手可以先不用考慮了。

最後是出鏡最高的米家智能家庭禮品套裝，組合價比單買價便宜36元人民幣（約港幣42元），不算特別多。不得不說這個套裝內的設備組合還是比較適合新手的，如果把多功能網關換成空調伴侶（帶網關版）那性價比就更高了。我的建議是，如果套裝中有4個或更多設備在你的計劃中本來就是要購買的，那麼這個套裝就值得入手，尤其適合剛入門智能家居，租房住的小伙伴。

好了，今天的智能家居新手6問到這裡就結束了，不知道看完之後有沒有解決你的一些疑惑？如果你還有問題，歡迎在下方留言提問，我一定會盡量回答。最後，希望大家勇敢地踏出嘗試的第一步，樂於嘗試和接受新事物。雖然沒有Bill Gates有錢，但現在你可以把家佈置得和他一般「酷炫」，似乎也不錯。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：智能家居新手6 問：要花多少錢，哪些產品最值得買？】