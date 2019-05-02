小米舊機好有用？官方推Trade-In服務換現金券　即睇邊啲型號用得

小米舊機二手價錢唔靚？近日小米為旗下舊機推出 trade-in 服務，跟 Apple、Samsung 等大廠睇齊，就算手機在轉售市場價錢普通，用家都可以到官方專門店將舊機換現金券，而且連極舊的型號可以，下文就為大家介紹有那些型號的小米手機可作 trade-in 之用。

小米以舊換新服務是廠方與愛回收國際有限公司合作推出的 trade-in 服務，用戶可以將舊款的小米手機 trade-in，換作可以在小米專門店或小米網購物使用的現金代用券，並會將代用券加入到用戶的小米帳戶中，方便用戶儲起，日後再選購其他小米產品之用。

小米推出以舊換新服務，可以舊機 trade-in 現金代用券，作購買其他小米產品之用。（小米）

而在官方的列表當中，似乎絕大部分曾經在香港推出的小米手機都包括在 trade-in 名單當中，當中包括：

小米 2S、3、4i、5、5s Plus、6、8、8 Lite、8 Pro、 小米 Note、Note 2、 小米 Max、Max 2、Max 3、 小米 A1、A2、 小米 MIX 2、MIX 2S、MIX 2 Unibody 以及上年底推出的 MIX 3 總共 20 款手機。

官方的宣傳指回收金額高達 $1,287，不過這個價錢其實是比較新的小米 8 6GB RAM + 128GB ROM 版本 trade-in 所換得的現金券。小米 8 其實上年 7 月初才在香港正式開賣，6GB + 128GB 版當時售價為 $3,699，所以小米這個 trade-in 價屬不過不失的選擇。平日愛機的朋友，若果手機保存新淨，相信易手市場會有更好的價錢；不過對於粗用的用戶來說，小米這個服務應該是甩舊機的一個好選擇。

小米以舊換新服務部分手機 trade-in 價錢（按圖放大）

大家只需將舊的小米手機，帶到旺角或銅鑼灣的小米之家，由專人現場評估手機品質，手機運作正常就可以獲得現金代用券，輸入到用戶的小米帳戶中再作購物之用。現金代用券的好處在於可以在同一次購物中多張一起使用，有多部舊機的用戶可以令閒置的手機變得更有價錢。現金代用券除可以購買手機之外，亦可以購買小米生態鏈其他產品。在 5 月 14 日或之前 trade 走舊手機，更可以獲贈額外的 $50 手機優惠券（小米網將於 5 月 10 日起支援使用現金代用券）。

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