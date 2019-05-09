新 iPhone XR 2019 規格曝光？雙鏡頭非 XS 設計　依舊粗黑邊框

【iPhone XR 2019】較早前已經有大量的 iPhone XI（iPhone 11） 的消息流出，其後更由著名爆料大神 Onleaks 以「確認」的姿勢，進一步公開 iPhone XI 的規格。近日，Onleaks 就再次放出 iPhone 的設計圖和影片，而今次就是 iPhone XR 2019（iPhone XE），看看 iPhone XR 2019 的規格會否令果迷「眼前一亮」。

雙鏡頭設計

早有流傳指 iPhone XR 2019 將會使用雙鏡頭設計，而 Onleaks 公開的設計圖也明確顯示出 iPhone XR 2019 升級為雙鏡頭。雖同樣是雙鏡頭，但外型和 iPhone XS 的截然不同，反而似是 iPhone XI 所傳出的設計。雙鏡頭和閃光燈以三角型組合起來，鏡頭比現有的緊加明顯，改用正方鏡頭座在左上角，外觀和 XI 的基本相同。由 XI 的三鏡頭流出開始，坊間就對這個設計議論紛紛，大多都其表示不滿，如今 iPhone XR 2019 如使用差不多的設計的話，果迷或會再次失望。

從流出圖中看到最大的改圖是改用雙鏡頭和正方形鏡頭玻璃框（@OnLeaks x @Pricebaba 圖片）

繼續 LCD 螢幕？

在 Onleaks 公開的圖片中看來，iPhone XR 2019 的邊框仍有上一代的較粗黑邊框，因此推論是繼續使用 LCD 螢幕所致。Onleaks 指出，新版的 iPhone XR 尺寸為 150.9 x 76.1 x 7.8mm，螢幕同樣是 6.1 吋，解像度 1792 x 828，螢幕基本規格沒有大進步。

按圖放大看 iPhone XR 2019 的流出圖：

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再次沒大突破的設計

iPhone 在教主時代，每一次的新機推出都令用家眼前一亮，但近幾代都是在喝倒采中推出。今次 iPhone XI 和 XR 2019 的鏡頭外觀都令很多果迷眉頭一皺，機身也沒有大的突破，難道 iPhone 的突格和前瞻性真的開始倒退？不過，暫時也只是流出的規格，希望到時 Apple 能為果迷帶來更大的驚喜。就算真的是這麼「核突」三鏡頭設計，也希望在功能上有一大的突破。