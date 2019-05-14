iOS 13 不支援 iPhone 6 及 SE 升級？退役傳聞列表及分析

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iOS 13 將於 WWDC 2019 正式公布，市場就傳聞將會有包括 iPhone SE 及 iPhone 6、5s、iPad Air 及 iPad mini 2 等裝置將不再獲得支援。到底有那些舊裝置將面臨退役？以下就為大家分析傳聞的可能性。

iOS 13 如無意外將會在美國時間 6 月 3 日至 7 日舉行的 WWDC 2019 期間正式發布，不過每一代新 iOS 的推出，亦意味著將會有部分的 iPhone、iPad 將要退役。近日法國科技網站 iPhoneSoft.fr 就引述來自 Apple 開發人員的消息，指出一系列的 iOS 裝置將不再獲得 iOS 13 的升級，當中竟然包括人氣裝置 iPhone SE 及 iPhone 6、6 Plus，到底這個傳聞是否準確呢？

WWDC 2019 將於 6 月舉行，iOS 13 將會是開發者大會的重點所在。（Apple）

iPhoneSoft.fr 列出不再支援 iOS 13 的裝置：

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPad Air

iPad mini 2

根據 iPhoneSoft.fr 的消息，iPhone 6s 系列及 iPad mini 3 以後推出的 iOS 裝置，將會加入傳聞中的 iPhone XI 系列、iPhone XR 2019（iPhone XI R？）等，支援 iOS 13，而 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPad Air 及 iPad mini 2 將會跌出支援的行列。雖然每一次 iOS 升級，無可避免代表舊型號將會被淘汰，不過 iPhoneSoft.fr 列出的型號卻令人有一種奇怪的感覺。

iPhone 5s 配備 A7 處理器，是現時依然支援 iOS 12 當中，最舊的其中一個型號產品。（Apple）

以上型號裡面，iPhone 5s、iPad Air 及 iPad mini 2 同樣配備 Apple 的 A7 處理器，這款以 28nm 製作的處理器，是首款在手機上採用的 64 位元處理器。這款處理器由 2013 年 9 月推出至今，已經服役接近 6 年時間，若果要淘汰實在無可厚非，不過同樣使用 A7 處理器的，其實還包括 iPad mini 3。

而 iPhone 6、6 Plus 其實是使用在 2014 年 9 月推出的 A8 處理器，除了這 3 款 iOS 裝置外，其實還包括 iPod touch 6（現時仍然出售中）及 iPad mini 4（剛下架不久），以及 Apple TV 及 HomePod 這些比較新的裝置，退後的可能性實在不高。

至於 iPhone SE 更加是使用 A9 處理器，包括 iPhone 6s、6s Plus 以及 2017 年的 9.7 吋 iPad 皆使用這一款處理器，要退役的話更加是令人感到訝異。

iOS 13 不太可能淘汰的 iOS 裝置（按圖放大）

所以記者相信，若果 iOS 13 升級的話，退役的很大可能是配備 A7 處理器的 iOS 裝置，即是包括 iPhone 5s、iPad Air、iPad mini 2，更可能包括使用同系列處理器的 iPad mini 3。

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