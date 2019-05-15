【瘟疫傳說：無罪 攻略】玩前要知道的4件事 沉浸式劇情解謎遊戲

暫時5月都沒有什麼重量級遊戲大作，《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale: Innocence）是近期較有話題的作品，個人覺得遊戲本身也不錯，玩之前可以看看以下介紹和說明。

1. 只有簡體中文



作為一個劇情主導遊戲，瘟疫傳說：無罪很貼心地提供了中文界面和字幕，惟美中不足之處是只有簡體中文而沒有繁體。始終是香港正式代理的行貨遊戲，希望有機會的話開發/發行方面將來可以追加繁體中文吧。

筆者勉強可以看懂英文，就選了英文字幕來玩，其實遊戲中的英文都不太深奧，語速也不是太快，有字幕就不太難應付。如果你真的非常介意簡體中文、英文又應付不了的話就自行衡量吧。

2. 不是動作遊戲 要仔細觀察地圖再行動



在遊戲發售之前大概很多人都不知道遊戲模式，其實瘟疫傳說：無罪是個劇情向一本道解謎/潛入遊戲，基本流程就是一直前進直到關卡完結。動作成份相對較低，雖然也有Boss戰，但都是解gimmick為主（躲開攻擊然打指定部位等），可以說有少許像Metal Gear Solid，也可以理解為是一個清版遊戲。

基本玩法就是，面對人類敵人時製造聲響引開敵人再通過；面對老鼠時就要製造光源驅趕老鼠前進。

而關卡中有不少電影式演出，像是敵人突然四方八面出現玩家需要一直狂奔逃命等；這方面來看有少許互動電影的感覺。總言之這個遊戲適合喜歡看劇情和沉浸式體驗的玩家，追求爽快動作的話就可能要另找對像了。

對沒戴頭盔的人類敵人可以爆頭擊殺，但首先要注意彈弓產生的噪音會引來敵人注意；而且對戴著頭盔的敵人就沒法了。

解謎難度不高，基本上都十分直感，沿路前進就可以，只是要注意遊戲的容錯率極低（接近零）：敵人索敵十分嚴格，一旦發現玩家就會群起攻之；玩家只要被擊中一下就會立刻Gameover，同時玩家跑步速度比追趕的敵人慢，除非下一個checkpoint就在眼前，否則幾乎無法甩開正在追趕的敵人。也就是說遊戲基本上無法「強行突破」，仔細留意身邊環境再想出過關方法才是上策。

始終劇情才是本作重點。

3. 盡量探索地圖 優先收集強化素材



雖然剛才說這是款一本道遊戲，但是途中還是會有一些分叉路和房間，可能放有強化素材以及各種收集道具等。除了一些關卡需要玩家拼命狂奔逃離的部份外，遊戲基本上沒有時間限制，玩家可以慢慢探索。特別建議在早期盡量尋找彈弓的升級素材，製作兩三個升級之後對流程大有幫助。不過另一方面也不用擔心錯過和獎杯有關的收集元素，因為遊戲設有選擇章節模式，可以隨時回到任何已完成的章節收集。

個人建議最好是先自己通關一次，然後再看攻略慢慢補回漏掉的收集品。

4. 推薦製作升級



主角的彈弓可以進行多項升級，建議玩家優先改造Pocket（裝備的第一格），可以令玩家能攜帶的改造/製作素材量加倍。這個升級很重要，因為在遊戲早期即使集滿了素材，也需要到達工作枱才能進行改造升級（製作指定升級之後就可隨時進行改造）；但是工作枱與工作枱之間的距離並不短，如果沒有增加可攜帶素材量，很易發生素材已經撿滿，再找到其他素材時「見到但執唔到」的尷尬情況。

勤力收集素材升級，之後的流程就更輕鬆。