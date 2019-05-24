Whatsapp 確認 2020 年加入廣告、現有用戶會如何？

Whatsapp 數年前被 Facebook 收購之後，一直保持著零廣告的模式運營，然而要維護這個全世界最多人的通訊軟件的確需要金錢成本支持，而最近 Facebook 方面終於落實會在 Whatsapp 中投放廣告內容，確立其新的盈利模式。

早於上年尾，Whatsapp 的副總裁 Chris Daniels 已表明廣告內容將是他們首要的盈利來源，而在較早前的 Facebook Marketing Summit 當中，我們就確認了 Whatsapp 內的廣告將會如 Instagram 一樣，主要作全屏幕顯示。



日前又有新消息指，Whatsapp 最快將會在 2020 年加入廣告，只不過此全頁廣告暫定只會出現在 Whatsapp 的「Status 狀態」頁面，並不會出現在用戶最常用的聯絡人或訊息頁面當中，對於有「廣告潔癖」的用家而言，或者算是好消息吧？

Status 功能在上年度加入 Whatsapp 當中，功能與 Instagram 的 Stories 類似，但香港人似乎比較少用，像筆者一樣全頁空白的情況應該十分常見

除了顯示廣告之外，在來年 Whatsapp 將會大力發展 Whatsapp Business 方面的功能，加入產品推銷、展示頁面，並讓商戶可以發送不同格式的宣傳文案，可以實現類似 Facebook Marketplace 的功能，相信發展得當，將會成為 Facebook 及 Whatsapp 的另一財源。

資料來源：Twitter、BGR