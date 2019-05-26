Samsung Galaxy Note 10 將有新設計、自拍鏡頭擺位似家燕媽媽？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Samsung Galaxy Note 10 系列外型又有新傳聞，今次換上自拍相機以「家燕媽媽」外型登場，明顯比 Galaxy S10 系列的「眼鏡」造型的自拍相機佔位更少，加上預計的四主鏡頭配置，外型賣相似乎不俗。（文：黎生）

Samsung Galaxy Note 10 系列將會是 Samsung 於 2019 年下半年的重點機款，雖然離正式發布尚有一段日子，但坊間已有不少有關 Galaxy Note 10 的傳聞。繼早前有指 Galaxy Note 10 系列將會分有 6.28 吋及 6.75 吋兩個版本後，坊間終有 Galaxy Note 10 系列的外型的消息。據知 Samsung Galaxy Note 10 系列雖然依然是採用 Infiniy-O 屏幕，但開孔的面積將會大幅縮少，並移至正上方，意圖減低開孔屏幕對顯示的影響。

Galaxy Note 10 系列終於流出有關其外型的傳聞，外媒 PhoneArena 就根據傳聞製作了一系列電腦 3D 繪圖讓我們更了解 Note 10 傳聞中的外型（圖片來源：PhoneArena）

 

另外，Galaxy Note 10 系列預計將會採用四主鏡配置，當中極有可能加入 5x 高倍變的相機模組，使 Galaxy Note 10 系列的拍攝能力比 Galaxy S10 系列更出色，亦滿足時下用家對高倍變攝影的需要。至於主鏡的排列形式，則有可能由以往 Samsung 慣用的置中橫排設計，改為左側直排設計，以便更好地安置四主鏡及大容量電池。

由於 Galaxy Note 9 系列的黃筆藍機設計備受好評，故此 Galaxy Note 10 系列預計會更進一步，推出 5 種不同顏色機身供用家選擇，不過有關 Galaxy Note 10 系列的消息依然只是坊間傳聞，Samsung 方面未有任何官方宣傳資料供我們交叉驗證，故 Galaxy Note 10 系列推出時或可能與此傳聞有所不同。

Google、WiFi 聯盟禁制後「藍牙」或成壓垮華為的最後一著？
Macbook Pro 2019 拆解：蝶式鍵盤再「升級」、入塵問題獲解決？
Animelo Summer Live 2019 名單加碼　中島愛、上坂堇宣布參演
iPhone利好消息！美法院指 Qualcomm 壟斷！需與 Apple 重新談判
【父親節禮物推介】送對耳機俾爸爸！聽歌聽電話睇劇都合用！
Samsung新手機備5倍光學變焦及6400萬像鏡頭　誓超華為P30旗艦？
Google 推出一站式「購買項目」記錄查詢功能．刪除記錄教學
Whatsapp 確認 2020 年加入廣告、現有用戶會如何？
華為連microSD卡都無得用！Huawei仲有咩可以畀人禁？
Apple Card 信用卡「真教主遺作」源自 Steve Jobs 十多年前構思
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。