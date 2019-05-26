Samsung Galaxy Note 10 將有新設計、自拍鏡頭擺位似家燕媽媽？

Samsung Galaxy Note 10 系列外型又有新傳聞，今次換上自拍相機以「家燕媽媽」外型登場，明顯比 Galaxy S10 系列的「眼鏡」造型的自拍相機佔位更少，加上預計的四主鏡頭配置，外型賣相似乎不俗。（文：黎生）

Samsung Galaxy Note 10 系列將會是 Samsung 於 2019 年下半年的重點機款，雖然離正式發布尚有一段日子，但坊間已有不少有關 Galaxy Note 10 的傳聞。繼早前有指 Galaxy Note 10 系列將會分有 6.28 吋及 6.75 吋兩個版本後，坊間終有 Galaxy Note 10 系列的外型的消息。據知 Samsung Galaxy Note 10 系列雖然依然是採用 Infiniy-O 屏幕，但開孔的面積將會大幅縮少，並移至正上方，意圖減低開孔屏幕對顯示的影響。

Galaxy Note 10 系列終於流出有關其外型的傳聞，外媒 PhoneArena 就根據傳聞製作了一系列電腦 3D 繪圖讓我們更了解 Note 10 傳聞中的外型（圖片來源：PhoneArena）

另外，Galaxy Note 10 系列預計將會採用四主鏡配置，當中極有可能加入 5x 高倍變的相機模組，使 Galaxy Note 10 系列的拍攝能力比 Galaxy S10 系列更出色，亦滿足時下用家對高倍變攝影的需要。至於主鏡的排列形式，則有可能由以往 Samsung 慣用的置中橫排設計，改為左側直排設計，以便更好地安置四主鏡及大容量電池。

由於 Galaxy Note 9 系列的黃筆藍機設計備受好評，故此 Galaxy Note 10 系列預計會更進一步，推出 5 種不同顏色機身供用家選擇，不過有關 Galaxy Note 10 系列的消息依然只是坊間傳聞，Samsung 方面未有任何官方宣傳資料供我們交叉驗證，故 Galaxy Note 10 系列推出時或可能與此傳聞有所不同。