【父親節禮物推介】送對耳機俾爸爸！聽歌聽電話睇劇都合用！

【Final E series／1More Stylish／Jabra Elite 85h／Westone B50／Beoplay E8 Motion 】6月16日就係父親節，無論係打工、車手、慳家還是潮爸，任何性格類型的Daddy應該都不會介意收到一對新耳機：聽音樂、講電話，推介5款價錢由百幾至幾千的耳機之選。

Final E系列 日系耳機CP值高

如果老爸想簡簡單單用有線耳機，筆者推介這個日本品牌Final，它們在日本獲獎無數，旗下的耳機有平有貴各走極端，今次介紹的E series就屬於平民款式，全線採用線條簡單、體積細的「子彈仔」設計，不像IEM入耳式那麼焗。

E series就屬於平民款式，全線採用線條簡單、體積細的「子彈仔」設計，不像IEM入耳式那麼焗。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

Final E1000屬入門款（$199），聲音（鍾世傑 攝）質素比iPhone跟機耳機強很多，最適合送給大頭蝦爸爸，掉失也不肉痛，但留意它是沒有線控、無法接電話的。 雖然劃一使用1動圈單元，但好在Final的技師tune聲出色，無論用來YouTube聽歌、看新聞片聽人聲對白都適合。整個系列款式眾多，最平的E1000只售$199，E2000則獨有耳機線控；而最貴的E5000（$2180），則強化低音而且可以換線，CP值極高。（由$199至$2180／ECT代理）

1More Stylish 真無線耳機

美國基地的台系耳機廠1More，向來音色平均、耳機單元多、性價比高。這款（E1026BT）得到iF Design Award 2019 設計獎，耳機面有不導電真空鍍層防汗耐磨塗層，外觀設計簡潔，最喜歡其鵝卵石形充電盒，耳機亦不會太rock太花巧。

1More Stylish E1026BT 真無線耳機（$699） （鍾世傑 攝）

+ 2

Jabra Elite 85h 人工智能降噪頭戴式耳機

常常要上機出國的事業爸，可以買對降噪藍牙耳機給他，免他深夜飛red eye還要被小朋友的哭聲打擾，Jabra Elite 85h 在今年CES 2019取得13個獎項，配合手機app可以開動audEERING情景智能音頻調節技術，因應使用環境自動切換 Commute、In Public 及 In Private mode，提供「有人聲飛噪音」、「完全靜音」等實用的噪音分隔模式。

Jabra Elite 85h 配合手機app可以開動audEERING情景智能音頻調節技術，因應使用環境自動切換模式。 （鍾世傑 攝）

+ 8 + 7 + 6

Beoplay E6 Motion 名牌運動藍牙耳機

如果是太太送禮物給「孩子的爸」，可以選隻形象年輕、運動一點，品牌名氣高的B&O出品：Beoplay E6 Motion。它改良自經典款式E6，織繩耳機線改為防噴濺橡膠耳機線，耳塞也提供更多尺寸，加強運動防水能力。（$3,250／B&O）

Westone B Series 可換線藍牙

美國老牌Westone 首次推出藍牙無線耳機B Series，它分為兩個部份：耳機部份設計跟知名的W Series相似，但其實B30（高中低3路3動鐵）／B50（2高2中1低3路5動鐵）將會強調低音，有別音色平均的W系列。而第2部份就是一條MMCX轉插、鍍銀銅合金藍牙耳機線，無線接收module對應aptX無損接收，而且有線藍牙比真無線的連線更安定，絕對會受到干擾，而且你更可以自由更換其他MMCX駁口的耳機上去，如果你爸本身已經有玩開耳機，就最好不過啦。（B50 $5499 / B30 $3499 代理Thinking Group）