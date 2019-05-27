傳iPhone 11支援雙藍牙輸出　一部手機同時連兩對AirPods播歌

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現時Apple iPhone和iPad雖然支援在多個房間的AirPlay 2揚聲器（包括Apple自家的HomePod）同步播放音訊，但輸出音訊至兩對AirPod藍牙無線耳機同步播放的功能，則未能做到。然而供應商傅出消息指，下一代iPhone終於可以支援雙藍牙輸出，讓兩位AirPods用家同時聽同一部手機所播的歌曲。

日本Apple新聞博客Macotakara引述亞洲供應商消息指，下一代iPhone（暫稱iPhone 11）將配備跟藍牙連接相同之藍牙設定檔。目前iPhone只支援單對單連接僅一部音訊裝置。

如果消息屬實，未來iPhone將可跟多對藍牙耳機如AirPods配對，但只有iPhone一個聲音來源。iPhone或可援多種不同類型的連接，例如同時連接耳機和Apple Watch。事實上，某些Android智能手機已支援雙藍牙音頻，包括華為 HUAWEI P20 lite、Samsung Galaxy S8和S8+系統起。

雙藍牙輸出可以讓兩人分別使用一對AirPods，同時收聽同一段音訊，彷彿重現了幾年前Apple著名的AirPods廣告浪漫場面？（Apple AirPods廣告截圖）

Macotakara報導分析認為，支援雙藍牙音訊輸出的iPhone將來可以同時連接汽車揚聲器和藍牙無線耳機：既能將導航語音發送至汽車揚聲器，同時還可將音樂發送到耳機。不過雙藍牙音頻模式容易遇上同步問題，輸出到多間房間中的音訊裝置播放，可能不太有效。

某些Android智能手機已支援雙藍牙音頻，包括華為 HUAWEI P20 lite、Samsung Galaxy S8和S8+。（Macotakara）

雙藍牙輸出可以讓兩人分別使用一對AirPods，同時收聽同一段音訊，彷彿重現了幾年前Apple著名的AirPods廣告浪漫場面？

外界預計，Apple會為iPhone 11增設雙邊無線充電功能。用家將來可將AirPods放在iPhone背面，即時跟手機電池共享電源，為耳機快速充電。雙藍牙音頻被視為Bluetooth 5的功能，Apple或可透過韌體更新的途徑，將之加到iPhone 8，iPhone X，iPhone XR和iPhone XS等多代手機上。

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