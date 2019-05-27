實測！Amazon Kindle繁體中文書店開張、逾2萬本上架但有陷阱？

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自Kindle電子閱讀器開始提供繁體中文輸入法，外界預測Kindle將會在2019年頭兩季推出繁中電子書。如今 Amazon已開放繁體中文書的Kindle 電子書店，首批上架書數超過2萬本。由於Amzaon個人帳戶跟Amazon Kindle書櫃「Kindle資料庫」是同步的，用戶於Amazon的Kindle繁體中文電子書店選購後，可透過Amazon Kindle電子閱讀器或手機App閱讀庫存中的書本。只是買書過程仍須注意Amazon一些地區、標價上的特別之處。

目前，已有超過2萬本繁體中文書於Amazon Kindle電子書店轄下的「Kindle繁體中文電子書店」發售。

超過2萬本繁體中文書於Amazon Kindle電子書店轄下的「Kindle繁體中文電子書店」發售。（Amazon）

首輪上架繁中電子書有倪匡、瓊瑤、白先勇等著名作家的經典之作，亦有大量定價經濟的中國古典名著、金庸武俠小說，另外亦售賣暢銷書如劉慈欣《三體》、《我們與惡的距離》以及熱門翻譯小說如東野圭吾《假面飯店》及HBO劇集《權力遊戲》原著小說《冰與火之歌》等，選擇算多元化，相信滿足到正體中文圈中眾多讀者的閱讀口味。

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Kindle電子書有其方便好處，讀者於在Amazon購入書本後會儲存於Kindle資料庫，可下載至（同步到）至Amazon的Kindle電子書外，亦同會下載至安裝了Amazon Kindle應用程式、並已連結帳戶的流動裝置（手機或平板電腦）。以Amazon Kindle App打開電子書檔閱讀時，除享有自定義字型和繁體中文搜索功能外，字體更可隨時放大縮細，亦可更換黑色熒幕背景，切合個人閱讀需要同喜好。

Amazon及Amazon Kindle手機應用程式登記同步・簡單教學（點擊放大圖片看詳情）：

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必須注意的是，Amazon手機App無法直接購買Kindle電子書，僅可下載試讀本，在Amazon Kindle App打開試閱（點擊放大圖片看詳情）

讀者需以手機網頁瀏覽器（如Google Chrome、Safari）開啟Amazon網店頁面，其介面跟App版相若，只是Kindle電子書版面上，多了「一鍵購買」選項。（點擊放大圖片看詳情）

要注意的是，Kindle繁體中文電子書店架上書本的標價是港幣，點擊入去目標書本後，書本版面的標價卻是美元。這是由於Amazon在香港、台灣都沒有分店，用戶需事先登記美國Amazon帳戶，並以美元計價結算，購買電子書。

但更弔詭的是，當登入美國Amazon帳戶後，書本的美元標價卻往往比未登入帳戶時更貴，原先（如有，因書而異）的減價優惠消失了。幸好，系統未收取費用，並有一則告示文字解釋情況：

重要訊息：Kindle 電子書價格依國家 / 地區或略有所不同。​此本 Kindle 電子書價格在您國家/地區的價格有差異，如下顯示為在您的國家 / 地區之價格。 請選擇一鍵下單的「立即購買」完成您的購物。尚未向您取費用。

換言之，Kindle繁體中文電子書店架上的標價，跟實際上用戶以美國帳戶購買的價錢，基本上無關的。Amazon不開設港台分店，這個問題相信不會解決。記者個人沒有Amazon Prime，未知擁有會否免除此差價，Amazon中國大陸分店也沒有繁體中文電子書店，也就不能改變地區作測試。因此以使用美國帳戶為前提，架上標價只能作參考，書本實際上定價可能略高，讀者宜自行衡量。

劉慈欣《三體》登入帳戶前後價格分別（點擊放大圖片看詳情）

丁新豹《香港歷史散步》登入帳戶前後價格分別（點擊放大圖片看詳情）

宅民即時以手機試買《香港歷史散步》Kindle繁中電子書。也許是首次消費關係（？），Kindle書價金額獲禮券/禮品卡抵消，訂單最後結算為0元，免費。書本亦下載至Amazon Kindle App（點擊放大圖片看詳情）

下載完成後，可即時在手機上以Amazon Kindle App閱讀（點擊放大圖片看詳情）

Amazon開放繁體中文電子書平台外，同時開設自助出版社Kindle Direct Publishing支援繁體中文。繁中作者可透過「Kindle自出版」服務出版自己的繁中書本，方法簡單直接，只需上傳MS Word檔案至系統。

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