MacBook Pro爆炸！網民充電忽然冒煙著火？Apple Store解釋...

3年前Samsung Galaxy Note 7爆炸事件驚動全球，又發生疑似鋰電池失事而起火燃燒的可怕危險情況，今次輪到Apple MacBook Pro！

網民White Panda是一名DJ，他在社交網絡Twitter和討論區Reddit分享一段MacBook Pro冒煙的影片，獲得廣泛關注。White Panda聲稱他正常使用之際，MacBook Pro突然冒煙、爆炸並起火燃燒。原因未經證實，不過有可能是跟鋰電池失靈有關。

爆炸發生幾分鐘後，White Panda回到屋內發現濃煙仍在冒出。（Twitter影片截圖，引自MacRumors.com）

White Panda講述起火過程，指周四（美國時間）下午他將MacBook Pro放於大腿上，並接上電源充電。MacBook Pro左右兩邊突然開始冒出白煙，嚇得他即刻將電腦丟在地板上。濃煙越冒越多，更開始起火燃燒，聞起來像似有毒的煙霧瀰漫房中，觸發煙霧感應器響起火災警報。White Panda受驚逃出房外；不過幸好爆炸事件並無造成受傷或引發火災，只是令家中地板有少部份焦黑損壞。

White Panda所用出事的是2015年 15咐MacBook Pro，配備Retina螢幕。他說，於保養期內曾兩度帶該部機去Apple維修，一次是整顯示器，一次是整觸控板Trackpad。而他未曾進行第三方維修，亦無使用售後零件（他使用Apple官方出品之充電火牛來充電）。爆炸發生幾分鐘後，White Panda回到屋內發現濃煙仍在冒出，MacBook Pro依然極燙。他惟有穿上手套暫時將之移外面走廊，並拍片紀錄電腦爆炸後的狀態。

MacBook Pro出煙影片即睇（片源來自Twitter）：

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse - good thing I wasn’t on a plane.



Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b — White Panda (@whitepanda) 2019年5月29日

讓該MacBook Pro冷卻一小時後，White Panda將之帶到Apple Store，員工有見事態嚴重，直頭將燒壞的MacBook Pro放入防火保險箱24小時，作為強制性安全預防措施，之後才開始調查意外起因。White Panda表示Apple已將事件「升級」，五日後得出結論時會回覆他。相信肇事MacBook Pro可能被送至加州庫比蒂諾的Apple總部，經由Apple產品工程師檢查。MacBook Pro爆炸可謂極為罕見，不過它跟市面上大多數電子產品一樣採用鋰離子充電池。即使大多數情況下都好穩定，但總會存在可能失靈的風險，出事只在於機率高低。因此遇有電池發漲情況，安全起見都是及早更換。