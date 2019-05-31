MacBook Pro爆炸！網民充電忽然冒煙著火？Apple Store解釋...

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

3年前Samsung Galaxy Note 7爆炸事件驚動全球，又發生疑似鋰電池失事而起火燃燒的可怕危險情況，今次輪到Apple MacBook Pro！

網民White Panda是一名DJ，他在社交網絡Twitter和討論區Reddit分享一段MacBook Pro冒煙的影片，獲得廣泛關注。White Panda聲稱他正常使用之際，MacBook Pro突然冒煙、爆炸並起火燃燒。原因未經證實，不過有可能是跟鋰電池失靈有關。 

爆炸發生幾分鐘後，White Panda回到屋內發現濃煙仍在冒出。（Twitter影片截圖，引自MacRumors.com）

White Panda講述起火過程，指周四（美國時間）下午他將MacBook Pro放於大腿上，並接上電源充電。MacBook Pro左右兩邊突然開始冒出白煙，嚇得他即刻將電腦丟在地板上。濃煙越冒越多，更開始起火燃燒，聞起來像似有毒的煙霧瀰漫房中，觸發煙霧感應器響起火災警報。White Panda受驚逃出房外；不過幸好爆炸事件並無造成受傷或引發火災，只是令家中地板有少部份焦黑損壞。

White Panda所用出事的是2015年 15咐MacBook Pro，配備Retina螢幕。他說，於保養期內曾兩度帶該部機去Apple維修，一次是整顯示器，一次是整觸控板Trackpad。而他未曾進行第三方維修，亦無使用售後零件（他使用Apple官方出品之充電火牛來充電）。爆炸發生幾分鐘後，White Panda回到屋內發現濃煙仍在冒出，MacBook Pro依然極燙。他惟有穿上手套暫時將之移外面走廊，並拍片紀錄電腦爆炸後的狀態。

MacBook Pro出煙影片即睇（片源來自Twitter）：

讓該MacBook Pro冷卻一小時後，White Panda將之帶到Apple Store，員工有見事態嚴重，直頭將燒壞的MacBook Pro放入防火保險箱24小時，作為強制性安全預防措施，之後才開始調查意外起因。White Panda表示Apple已將事件「升級」，五日後得出結論時會回覆他。相信肇事MacBook Pro可能被送至加州庫比蒂諾的Apple總部，經由Apple產品工程師檢查。MacBook Pro爆炸可謂極為罕見，不過它跟市面上大多數電子產品一樣採用鋰離子充電池。即使大多數情況下都好穩定，但總會存在可能失靈的風險，出事只在於機率高低。因此遇有電池發漲情況，安全起見都是及早更換。

Apple 摺屏 iPhone 專利曝光！除了內摺設計外還有其他玩法？
X-mini Liberty S真無線藍牙耳機　紅色強化型．性能升級照賣$499
【Computex 2019】ASUS 30 周年版 ZenFone 6　筆電全球限量發售
【華為風波】Huawei再失5G大客？全球多間電訊商棄用中國網絡設備
華為翻生？WiFi、SD 協會及固態技術組織突恢復 HUAWEI 會員資格
紅米 Redmi K20 Pro 正式推出　2000萬像前置鏡頭定價不足3千元
華為死機暫停更新！傳 Huawei Mate 10、9 等手機故障多人中招
iOS 13 截圖流出！iPhone Dark Mode 全新介面率先預覽
【Computex 2019】ROG 全球首部 240hz 便攜屏幕　旅行駁手機一流
Pokemon GO瞓覺卡比獸大量出現！超強雷達app介紹（2019年版）
【2019 Computex】十大亮點搶先看！台廠AI Show Off
【2019 COMPUTEX】物聯網應用成焦點　2022年商機逾1兆美元
Computex 2019．帶你飛台灣睇電腦展！現場新產品、Show Girl圖輯
iPod touch 7 代即日上市：加強AR、新增 256GB、入手價更低
Sony Xperia F 摺屏手機 首度流出、傳於 2020 年登場
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。