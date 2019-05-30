X-mini Liberty S真無線藍牙耳機　紅色強化型．性能升級照賣$499

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X-mini Liberty S 性價比極高的藍牙5.0真無線耳機（定價$499）一直十分好賣，現在推出金屬紅色機身改良版！外型、價格不變，但內在性能就跟《GUNDAM》紅彗星渣古 MS-06S 一樣，接收、電量、音質都大幅提升。（那會不會有三倍速呢？……）

低耗電單機續航力加碼

由於X-mini Liberty S改用低耗電零件，同樣電量之下播夜時候由黑色版的3.5小時加碼至4.5小時，所以配合相同規格的充電盒，總播放時數都由14小時加至18小時。

X-mini Liberty S真無線藍牙耳機 $499

連圓桶型充電盒都改用金屬紅色，好霸氣。

高手向改良發聲單元更細膩

Liberty本身已使用Head-Fi高階耳機級數的石墨塗層單元，震膜強韌令聲音更結實，Liberty S的用料又再改良，音量輸出提高、聲音卻相反做到更幼滑、三頻更平衡。

這是官方一張渲染圖，可以看到內部設計，新機6mm石墨烯塗層動圈單元，還有陶瓷接收天線。

單邊機照用 SinglePod mode

Liberty S 只需在首次使用時需要手動連線配對，及後從充電盒取出，耳機就會自動開機、左／右機連線、手機連線，易用免麻煩。這對藍牙又一特點是左／右耳機都內置收音咪，任何單邊耳機都可獨立以「SinglePod」mode當成hand free使用，好適合駕駛人士及機動戰士駕駛員。

兩邊耳機都有收音咪和單鍵，可以獨立以Single Pod MODE操作。

X-mini Liberty S 產品規格

單元：6mm石墨烯塗層動圈單元 

藍牙版本：v5.0 

音樂播放：4.5小時

 總播放時數：18小時 (配合充電盒使用) 

充電時間：2小時

 通訊範圍：10米 

售價：$499 

代理：SoundWave Audio

此外，仍然在市面流通的黑色原版，售價會調整至$429。

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